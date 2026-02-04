Украинците се противопоставят на опитите на Русия да ги замрази до подчинение

Във вторник Русия прекъсна кратка пауза в атаките си срещу енергийната инфраструктура в Киев и други големи украински градове, като изстреля най-големия брой дронове и ракети тази година, тъй като температурите паднаха под -20°C. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в четвъртък, че е поискал от Владимир Путин едноседмично спиране на ударите на фона на екстремния студ, сделка, за която Кремъл заяви, че е изтекла на 1 февруари, пише Bloomberg.

Представители на САЩ, Русия и Украйна са планирани да се съберат в Обединените арабски емирства за двудневни разговори, включително по военните параметри за евентуално прекратяване на огъня, след като проведоха подобни срещи в Абу Даби миналия месец. Въпреки това, ключовият въпрос за руските искания за територия в Украйна остава нерешен.

Украинците са преживели всякакви трудности, след като Путин предизвика най-големия конфликт в Европа от Втората световна война насам преди почти четири години. Докато Русия се опитва да ги постави на колене всяка зима, интензивността на тазгодишните въздушни атаки срещу енергийната инфраструктура, съчетана с екстремния студ, го направи особено изтощителен сезон за цивилното население в Киев и други градове.

Европейските правителства, оставени настрана от мирните преговори, се надпреварват да получат помощ за Украйна, виждайки необходимост от доставка на всякакво оборудване, за да предотвратят потенциална хуманитарна катастрофа, която би могла да доведе до нова вълна от бежанци към Европа.

Те казват, че Украйна смята, че трябва да издържи следващите 30 студени дни до началото на март, започвайки състезание с времето, за да подкрепи гражданите, които се опитват да запазят решимостта си до настъпването на пролетта.

„Изпращаме стотици генератори, за да поддържаме отоплението и осветлението“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по платформата X, след като разговаря в понеделник с украинския президент Володимир Зеленски.

Кампанията от зимни стачки се провежда, докато Тръмп продължава да се стреми към неуловим мирен договор повече от година след завръщането си на президентския пост, обещавайки да постигне бърз край на войната. Путин се съгласи да спре за кратко атаките срещу Киев по искане на Тръмп, „за да създаде благоприятни условия за преговори“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в петък.

Последните руски атаки ще имат последици за подхода на Украйна към преговорите в Абу Даби,

каза Зеленски във вторник, без да дава подробности.

„Русия използва призива на Тръмп за временно спиране на ударите „не за да подкрепи дипломацията, а за да складира ракети и да изчака до най-студените дни в годината“, каза той.

Украинската енергийна система е толкова отслабена от безмилостните въздушни удари, че в събота електропреносната мрежа на страната претърпя широко разпространени прекъсвания, които се разпространиха и в съседна Молдова. Киев отново загуби отопление, което беше възстановено само ден по-рано.

Москва оказва максимален натиск върху Украйна, според европейски служители, които са наблюдавали мирните преговори с нарастващ скептицизъм относно намеренията на Путин да спре военните действия. След като се опита и не успя да постигне решителен напредък на бойното поле, Русия нанася удари по цивилни и енергийни цели с цел да принуди Украйна да приеме лоша сделка, казаха те.

Европа е съставила още един пакет от санкции, за да съвпадне с четиригодишнината от пълномащабното нахлуване през 2022 г. по-късно този месец. Тя също така засилва действията си срещу руския флот в сянка, но мерките са по-скоро като нанасяне на бавно пробиване, отколкото борба с огъня с огън, според европейските служители.

САЩ са подготвили още санкции срещу Русия, но няма признаци, че те ще бъдат приложени, казаха те, като поискаха да не бъдат назовани поради чувствителността на дипломацията.

Руските атаки срещу други цивилни цели, включително железопътната мрежа, продължават с неотслабваща сила. Повече от дузина души загинаха в неделя, когато руски дрон удари автобус, превозващ миньори в централна Украйна, съобщиха официални лица.

Столицата е свикнала с прекъсванията на електрозахранването,

като много жители и фирми купуват големи батерии и генератори. Продължителните прекъсвания, които изтощават резервните системи в резултат на засилените руски удари, са ново явление от около декември насам.

Никъде това не е по-очевидно, отколкото в киевския квартал Троещина на левия бряг на река Днепър, жилищен квартал с около 500 000 души, който се оказва сред най-уязвимите в страната.

Местните жители често съкращават името на квартала си на „Троя“, на името на древногръцкия град, възпяван от Омир. Предвид трудностите, наложени на ежедневието, Спарта сега изглежда по-подходяща за мнозина.

60-годишната Виктория Лешченко няма топла вода и може да готви само прости ястия на малък газов пламък, тъй като прекъсванията на тока правят електрическата печка безполезна. Носенето на шапка, няколко пуловера, няколко слоя панталони и няколко чифта чорапи – дори докато спи – все още не е било достатъчно в ледения ѝ апартамент.

Тя говори в една от шестте големи зелени палатки, поставени от украинските служби за спешна помощ близо до сградата ѝ, за да помогнат на жителите да се стоплят и заредят устройствата си. Хората, които се подслоняват там, могат също да получат топли ястия, чай и друга основна помощ. Това е „спасителна артерия“, каза Лешченко, който работи в гимназия.

„Ако температурата в апартамента ми падне под нулата, вероятно ще спя тук в палатката“, каза тя. „В противен случай можете да замръзнете до смърт.“ „Възможни са допълнителни прекъсвания на електрозахранването в най-големите градове на Украйна, включително Киев”, според Максим Тимченко, главен изпълнителен директор на най-голямата частна енергийна компания в Украйна DTEK. „Компанията се нуждае от поне две до три седмици примирие, за да възстанови до известна степен работата на своите енергийни централи”, каза той. „Енергийното прекратяване на огъня е изключително важно за нас, за да се възстановим и да облекчим ситуацията, но за съжаление при такива метеорологични условия е изключително трудно да се направи“, каза Тимченко пред Bloomberg Television в интервю в понеделник. „Така че по същество руснаците ни довеждат до негодни за живот условия, милиони хора.“

Русия отрича, че е насочена към гражданска инфраструктура. За Украйна атаките представляват военни престъпления, позиция, подкрепена от германското правителство миналия месец.

„Всеки такъв удар дискредитира дипломатическия процес, който сега се случва между Украйна, САЩ и Русия, както и в очите на нашия народ“, заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий в Киев.

Зеленски критикува европейските съюзници на Украйна миналия месец за забавянията в доставката на ракети за системите за противовъздушна отбрана, които според него са изострили енергийните трудности на страната.