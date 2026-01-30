Мирното споразумение между Русия и Украйна изглежда близо, има три пречки

Докато преговарящите се подготвят за поредния кръг от преговори, посредничени от САЩ, за прекратяване на войната в Украйна, Москва и Киев остават в задънена улица по основните спорове, които определят конфликта от самото му начало.

В понеделник Володимир Зеленски заяви, че неговият преговарящ екип може да се срещне с руснаците и американците още в неделя. Украинският президент е готов да седне на масата за преговори с руския си колега Владимир Путин, според външния министър Андрий Сибига. Сибига обаче призна, че „най-чувствителните въпроси все още не са решени“.

Преди преговорите през изминалия уикенд в Обединените арабски емирства, американският пратеник Стив Уиткоф заяви, че различията са се свеждат до един „решим“ въпрос. В изявление в Давос американският президент Доналд Тръмп заяви пред репортери, че според него споразумение по Украйна е „доста близо“.

И все пак, Москва и Киев излязоха от преговорите в ОАЕ в застой по три въпроса, които са в сърцевината на конфликта: искането на Русия за украинска територия, бъдещето на гаранциите за сигурността на Украйна и дали боевете трябва да спрат преди или след постигането на споразумение пише Politico.

Останалият въпрос, за който вероятно се е отнасял Уиткоф, е съдбата на Донбас в източна Украйна, наричан от запознати с „териториалния въпрос“.

Въпреки че Русия вече не може реалистично да се надява да завземе цяла Украйна в близко бъдеще, руският президент все още се стреми да придобие поне целия Донбас в допълнение към вече анексирания Кримски полуостров.

Москва предлага рамка, която нарича „формулата на Анкоридж“, според която Украйна ще трябва да отстъпи целия Донбас, включително районите, които Русия не е успяла да завземе.

Кремъл твърди, че това е било договорено между Путин и Тръмп, когато се срещнаха в Аляска миналата година.

За Киев обаче отстъпването на територия би било както незаконно, така и изключително непопулярно.

След последната визита на Уиткоф в Москва, помощникът на Путин Юрий Ушаков повтори позицията на Кремъл, че „не може да се очаква постигане на дългосрочно споразумение без решаване на териториалния въпрос“ – като отново настоя, че напредъкът в преговорите зависи от това Москва да получи целия Донбас.

В сряда американският държавен секретар Марко Рубио призна, че преговорите за Донбас са в задънена улица.

„Това все още е мост, който трябва да пресечем“, каза Рубио пред Комитета по външни отношения на Сената. „Все още има разминаване, но поне успяхме да сведем въпросите до един централен, който вероятно ще бъде много труден.“

Друга разлика е по въпроса кой трябва да управлява атомната електроцентрала в Запорожие, най-голямата в Европа, която се намира близо до фронтовата линия и в момента е под руски контрол.

Зеленски иска централата да бъде управлявана съвместно от Украйна и САЩ, докато Москва иска да участва в всяка сделка, предлагайки вместо това да сподели контрола над централата с Вашингтон или, евентуално, с Киев.

След това има и въпросът за така наречените гаранции за сигурност: обещана подкрепа за Украйна от други страни в случай, че Русия предприеме поредния опит за пълномащабна инвазия.

По-рано този месец Великобритания и Франция се съгласиха да разположат войски в Украйна, след като бъде постигнато споразумение. Уиткоф приветства плана за сигурност като „най-силния, който някога е виждал“, но остана неясен по отношение на това доколко САЩ ще стигнат в защитата на Украйна. Според доклад на Financial Times, публикуван във вторник, администрацията на Тръмп е поставила следвоенните гаранции за сигурност в зависимост от това Украйна да се откаже от Донбас. (Белият дом отрече това твърдение.)

Така нареченият 20-точен план, предложен от САЩ, предвижда Украйна да се присъедини към Европейския съюз през 2027 г. Членството в ЕС включва клауза, която призовава страните да се защитават взаимно в случай на инвазия. ЕС започна преговори с Украйна за присъединяване, но все още не е определил дата.

От своя страна Москва настоява, че няма да приеме присъствието на войски от страните от НАТО в Украйна. Вместо това тя изисква свои собствени „гаранции за сигурност“.

Кремъл заявява, че ще се чувства в безопасност само когато въпросът за присъединяването на Украйна към НАТО бъде завинаги отстранен, когато армията на Украйна бъде ограничена до 600 000 души – от около 800 000 в момента – и когато на Москва бъде дадено ефективно право на вето върху всички бъдещи решения относно отбраната на Украйна.

За обикновените украинци обаче най-неотложната им грижа вероятно е въпросът за прекратяване на огъня. Киев иска незабавно прекратяване на военните действия. Москва настоява, че трябва да бъде сключено споразумение, преди да обмисли преустановяване на боевете.

Докато такова споразумение не бъде сключено, „Русия ще продължи да преследва последователно целите на специалната военна операция“, заяви помощникът на Путин Ушаков след посещението на Уиткоф в Москва, използвайки евфемизма на Кремъл за войната.

И Русия, и Украйна изглеждат желаещи да покажат на американския президент, че си сътрудничат.

„Фактът, че цяла поредица от сложни въпроси се обсъждат на експертно ниво, вече може да се счита за напредък и начало на диалог“, заяви пред журналисти в сряда говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Още през декември Русия заплаши да преразгледа участието си в мирния процес, след като заяви, че Украйна е атакувала една от резиденциите на Путин с няколко дрона (Киев бързо отрече обвинението, което беше широко дискредитирано, включително от американското разузнаване).

Украинският политически анализатор Володимир Фесенко изрази предпазлив оптимизъм. „Фактът, че се обсъждат различни технически аспекти, вече е положително развитие“, каза той.

Но, както подчертават анализаторите, има съществена разлика между двете воюващи страни: докато Украйна показва готовност за компромис, Русия просто преминава през формалностите, като се придържа към първоначалната си цел да подчини Украйна.

„Путин „е обсебен от тази война и от спешната си нужда да сломи Украйна“, заяви Татяна Становая, основателка на R.Politik, политическа консултантска фирма, специализирана в Русия. „Той вярва, че това е свещено, екзистенциално и че ако започне да прави отстъпки, Русия ще бъде разрушена.“

Тя добави, че настояването на Русия да получи целия Донбас е просто тактика за отлагане.

„Това е нещо като игра от страна на Русия, в която те се съгласяват да обсъждат предполагаемо мирно споразумение, докато всъщност имат предвид нещо съвсем друго“, каза Становая. „Те могат да обсъждат темата с часове, но това няма нищо общо с реалността.“

Междувременно от украинска страна не е ясно дали, дори и Зеленски да е готов да се откаже от Донбас, той би могъл да прокара такова споразумение през политическия процес. Украинският президент лансира идеята за провеждане на референдум по въпроса или дори национални избори, но настоя, че първо трябва да има примирие.

Проучванията показват, че украинците са готови да приемат някаква справедлива сделка, но нямат доверие в преговорите, водени от САЩ.