IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 38

Две земетресения с магнитуд 4 са станали край албански град Корча

Между тях е имало по-леки вторични трусове

05.02.2026 | 08:45 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Две земетресения с магнитуд 4 по скалата на Рихтер са регистрирани в региона на югоизточния албански град Корча, сочат данни на албанският Институт по геонауки (IGJEO).

Първото земетресение е станало снощи около 21 ч. местно време, а второто – малко след полунощ, като и двете са били с епицентър село Хочищ и на дълбочина 14-15 км. Между тях е имало по-леки вторични трусове.

Не се съобщава за ранени или материални щети, отбелязва телевизия „Топ ченъл“.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

земетресения Албания Корча
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem