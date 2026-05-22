"Проект Мухоловка": НАТО се готви за война срещу дронове близо до Беларус

Целта на ученията "Проект Флайтрап" е да се създаде интегрирана мрежа за противодействие на дронове, като същевременно се използват предимствата на приятелските дронове. Във вторник Съединените щати приключиха "Проект Флайтрап 5.0" - мащабно учение за противодействие на дронове в Литва. Учението, ръководено от V корпус на американската армия, се проведе в тренировъчния полигон Пабраде в Литва, само на 30 километра (18,6 мили) от беларуската граница. Сред останалите участници в учението, което започна на 30 април, бяха 2-ри кавалерийски полк на американската армия, 52-ра бригада за противовъздушна отбрана и 3-ти парашутен полк на Обединеното кралство, пише за TNI Харисън Кас, писател и адвокат, специализирал в областта на националната сигурност, технологиите и политическата култура.

Учението "Проект Флайтрап 5.0" - петото от редовна серия учения за противодействие на дронове, като предишните се проведоха в Полша и Германия - подчертава начина, по който дроновете промениха воденето на война, принуждавайки пехотата да наблюдава не само земята, но и електромагнитния спектър и небето едновременно. НАТО дава приоритет на обучението за противодействие на дронове - с основателна причина.

"Project Flytrap" е полево изпитание за технологиите, тактиките и мрежата на бойното поле на САЩ за противодействие на безпилотни летателни апарати (UAS). Учението е мащабно, като се тестват директно 20 системи, което включва около 50-60 технологии. Последната версия на учението, наречена "Flytrap 5.0", е еволюция на по-ранните версии; Flytrap 2.0 до Flytrap 4.0 бяха фокусирани върху отделни лица и отряди, но 5.0 е разширено до тестове на ниво ескадрила. Следващото учение от поредицата, Flytrap 6.0, бъдещо учение от поредицата с все още неуточнена дата, се очаква да бъде още по-мащабно, като ще тества оръжия и тактики за противодействие на дронове на ниво бригада.

Войната в Украйна показа как евтините дронове могат да променят изцяло воденето на война. Традиционно пехотата беше натоварена с намирането на цели, докато артилерията - с унищожаването им. В Украйна, от друга страна, бойното поле се наблюдава непрекъснато, като FPV дронове постоянно преследват бронирани машини, пехота и логистика. Резултатът е, че прикриването е значително по-трудно, което принуждава войниците да оцеляват под постоянно въздушно наблюдение.

Проект "Flytrap" е опит да се справи с реалността, че евтините дронове могат да заплашват дори най-модерните армии. Какви нови оръжия срещу дронове има НАТО? В адаптирането си към новата реалност на бойното поле, НАТО въвежда нови технологии. Разпознавателни дронове се използват за локализиране на вражески сили и осигуряване на осведоменост за бойното поле. Междувременно атакуващите дронове с изглед от първо лице (FPV), евтини и с висока маневреност, могат да нанасят удари по превозни средства и личен състав.

Въвеждат се и системи за електронна война, като заглушители, които могат да заглушат радиочестотите и да прекъснат връзката между дрона и оператора. И, разбира се, разпространяват се операционни системи с изкуствен интелект, които могат да обработват огромни количества данни от сензори и да идентифицират потенциални заплахи. По същия начин се използват сензори за противодействие на безпилотни летателни апарати (UAS), за да се откриват приближаващи се летателни апарати и да се генерира предупреждение за заплаха. Всички тези нови технологии представят свой собствен набор от проблеми. Те трябва да се координират и да действат като една система.

Централната цел на Flytrap е да създаде единна картина на бойното поле

- където радарът на една компания, камерите на друга компания и заглушителите на трета компания могат да комуникират безпроблемно. Ако един сензор в мрежата забележи заплаха, всички останали трябва да могат да видят същата заплаха в реално време. Как армията планира да сваля рояци от дронове Flytrap се занимава и с една много по-проста задача: свалянето на вражески дронове.

За противодействие на безпилотни летателни апарати (UAS) военните изграждат многослойна отбранителна система, използвайки различни видове оръжия, за да се подготвят за разнообразни заплахи: Първият слой е електронна атака или заглушаване. Тези заглушители запълват същата честота, която операторите на дронове използват, за да изпращат команди към дроновете. Резултатът е, че дронът губи връзката с пилота, което води до срив или блокиране на дрона. Тези методи не винаги работят - особено при дроните с оптични влакна, които са имунизирани срещу електронно заглушаване.

Второто ниво е още по-просто - кинетична атака, или сваляне на дрона. Bullfrog M2 е система с картечница, подпомагана от изкуствен интелект, която използва камера за идентифициране на дроните и софтуер за проследяване на траекториите. Операторът стреля с оръжието въз основа на тези автоматични данни. Накрая, ако всичко друго се провали, американската армия прибягва до третия слой: борба с дронове с дронове. Военните все по-често изстрелват свои FPV дронове, за да се сблъскат с, да детонират близо до или да пресекат вражески дронове. По същество Flytrap е поглед към бъдещето на войната, където множество припокриващи се слоеве от дронове се наблюдават, съперничат и взривяват, за да поемат контрола над бойното поле.