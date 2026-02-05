Защо Путин не процъфтява в анархичния свят на Тръмп?

В навечерието на нахлуването в Украйна през 2022 г. Русия се радваше на добра глобална позиция. Тя имаше силно партньорство с Китай, обширни икономически връзки с Европа, работни отношения, макар и напрегнати, със Съединените щати и неформална мрежа от партньори, с които да прави бизнес. Русия доминираше в малко страни (освен Беларус), но също така имаше малко реални врагове и можеше да упражнява влияние извън съседите си. Русия беше не само възходяща или залязваща сила, но и променлива сила.

След това Русия нахлу в Украйна. В отговор Европа и Съединените щати веднага се превърнаха в противници на Москва. Кремъл, загубил голяма част от дипломатическото си влияние в Европа, стана много по-зависим от Китай. Междувременно войната погълна вниманието на Русия и почти целия ѝ военен капацитет, което затрудни Москва да насочва събитията по-далеч. В резултат на това Кремъл не можа да направи много, тъй като някои от съюзниците му, включително Башар Асад в Сирия и Николас Мадуро във Венецуела, паднаха. Самата война също не премина особено добре. След четири години боеве Украйна все още контролира приблизително 80 процента от територията си, пише Foreign Affairs.

Но Москва едва ли е готова да намали загубите си. Освен ако президентът на САЩ Доналд Тръмп не успее да убеди руския президент Владимир Путин да прекрати боевете – малко вероятен сценарий – Русия вероятно ще се опита по-усърдно да подчини Украйна, не защото бойното поле решително е в полза на Москва, а защото Путин трябва да държи линията някъде. Той е готов да отговори на геополитическите ограничения на Русия, като се ангажира отново с войната. Хуманитарната катастрофа, която той вече причини на Украйна, лишавайки я от отопление и електричество при условия на замръзване, може скоро да се влоши още повече.

Путин отдавна надценява какво може да постигне сама руската твърда сила. Този проблем се прояви за първи път в Украйна през 2014 г. След като подбуди революция, Виктор Янукович - президент на Украйна от 2010 до 2013 г. и съюзник на Кремъл - избяга от страната. Путин можеше да отговори на отстраняването на Янукович, като сътрудничи с наследниците му. Вместо това той избра военна сила, нахлувайки в Крим в южната част на Украйна и Донбас в източната ѝ част. Русия завзе първия и създаде два отцепнически региона във втория, но в процеса неволно подкопа органичните проруски настроения в Украйна. След 2014 г. Киев засилва връзките си с Вашингтон и Европа, което е точно това, което Путин се надяваше да предотврати. През 2022 г. ограниченията на руската твърда сила станаха още по-очевидни. Въпреки че големи военни сили нахлуха в Украйна от няколко посоки, те не успяха да превземат трите ѝ най-големи града, включително столицата, и скоро бяха изтласкани назад по множество оси. Кремъл, който разчиташе на бърза и пълна победа, беше заседнал в дълга борба.

Успешната съпротива на Украйна принуди Русия да адаптира външната си политика.

За да избегне контрола върху износа, Москва закупи ограничени стоки чрез посредници в Централна Азия и Южен Кавказ. Тя започна да продава много повече петрол на Индия, често с големи отстъпки. За да заобиколи енергийните санкции на САЩ и Европа, Русия сглоби „сянка на флота“ – маса от остарели танкери, които обикновено носят фалшиви застраховки и използват непрозрачни бизнес структури, за да скрият истинските си собственици. Китай се превърна в основен източник на промишлени стоки за Русия и най-големият купувач на изкопаеми горива. За Москва решението да изгради по-дълбоки отношения с Китай беше както практично, така и стратегическо. Кремъл се надяваше да поведе така наречения глобален Юг с Пекин и да ускори упадъка на Запада. Докато Китай може да използва огромното си икономическо влияние, за да спечели благоразположението си в Африка, Азия и Латинска Америка, Русия може да се възползва от уменията си за подривна дейност и от положителната репутация на бившия Съветски съюз в части от постколониалния свят.

След години на маневриране в Близкия изток между Иран и Израел, Русия започна да фаворизира Иран и неговите антизападни партньори през 2022 г. Тя затегна сътрудничеството в областта на отбраната с Ислямската република въпреки протестите на Израел. На няколко пъти през 2024 г. Путин постла червен килим в Москва за представители на Хамас и хусите. Отношенията на Русия с Израел не се разпаднаха напълно – например, двете страни продължиха да координират военните си дейности, за да избегнат сблъсъци в Сирия – но се влошиха значително.

През 2024 г. Кремъл отпразнува преизбирането на Тръмп. В началото на втория мандат на Тръмп много наблюдатели прогнозираха, че неговото презрение към международното право, очевидната прегръдка на сфери на влияние и афинитетът му към това, което Русия нарича традиционни ценности (като например отвращение към правата на ЛГБТ) ще бъдат от полза за Москва. Това не се случи. Сега, когато Съединените щати възприеха ревизионизма, неспособността на Русия да проектира сила отвъд Украйна стана по-очевидна. През лятото на 2025 г. Съединените щати се присъединиха към Израел във въздушната кампания, която повреди военната и ядрената инфраструктура на Иран. През януари Тръмп измъкна Мадуро в елегантна, нощна военна операция, за която Путин можеше само да мечтае. Въпреки всичките си оплаквания от Киев, американският президент все още не е изоставил Украйна, въпреки че е бил по-малко щедър с помощта, отколкото президентът Джо Байдън.

Тръмп също многократно е поемал инициативата в задния двор на Русия. Той обсипа централноазиатските лидери с внимание и се определи като главен посредник между Армения и Азербайджан. През януари Съединените щати и Армения обявиха рамка за прилагане на „Пътя на Тръмп за международен мир и просперитет“ – търговски коридор в Южен Кавказ. Тръмп също така покани Русия да се присъедини към неговия Съвет за мир – нов орган за уреждане на конфликти, без да предоставя на Русия специален статут. Тръмп очаква Путин да се съобрази с лидерската му роля.

Путин не е в настроение за отстъпки.

Русия едва ли е извън играта на регионално или глобално ниво. Москва запазва влияние в Близкия изток и увеличи влиянието си в Западна Африка, като разположи своя Африкански корпус, паравоенна групировка, от името на сахелските хунти. Русия не разчита на иранска или венецуелска подкрепа, за да води войната си срещу Украйна. Китай и Северна Корея остават ангажирани партньори, а руските държавни медии приветстват деградацията на трансатлантическия съюз от страна на Тръмп, най-скорошната от които е заплахата му да анексира Гренландия.

Но Москва все още не е извлякла никакви предимства от напрежението между Вашингтон и европейските столици. Европа увеличава собствената си подкрепа за Украйна, а НАТО остава функционираща институция, с която Русия трябва да се съобразява. Путин не може да предполага, че авантюризмът на Тръмп във външната политика ще се ограничи до Западното полукълбо и Близкия изток. Той лесно и внезапно би могъл да се усети на прага на Русия. 2025 г. беше лоша година за Русия, а 2026 г. може да бъде още по-лоша. Глобалната позиция на Москва се влошава заради Тръмп.

Докато Русия се бори да се утвърди в световен мащаб, Путин е станал още по-обсебен от Украйна. Ситуацията на бойното поле е устойчива за Москва. Фронтовите линии на Русия се държат и силите ѝ отбелязват постепенен териториален напредък, но Москва е далеч от победа. Въпреки вихрушката от дипломация, свързана с Украйна, мирните преговори не стигнаха доникъде. Позицията на Тръмп по войната продължава да се колебае. Междувременно Европа открива своята свобода на действие и няма да толерира мирен план, равносилен на капитулация на Украйна. С помощта на Европа, Киев ще откаже да се предаде превантивно на Русия.

Колкото и мъчителен да е конфликтът за Русия, Путин не е в настроение за отстъпки. Той преориентира икономиката и структурира глобалните отношения, за да води тази война, която вече продължи по-дълго от съветската кампания срещу нацистка Германия. Осъзнавайки, че изходът от войната ще бъде окончателният референдум за неговото президентство, той може дори да обмисли ескалация, включително отвъд границите на Украйна. През януари, след твърдения, че европейските страни са постигнали напредък по съгласуването на гаранциите за сигурност за Киев, Русия изстреля по Украйна балистична ракета, способна да носи ядрени оръжия и има обсег, нарушаващ Договора за ядрените сили със среден обсег, от който Съединените щати се отказаха през 2019 г. Ракетата падна на 40 мили от полската граница.

Войната може би навлиза в по-опасна фаза. Вдъхновени, вероятно от изземването от Тръмп на танкери, свързани с Русия, в Карибите и Северния Атлантик, европейските страни правят повече, за да тормозят руския скрит флот, който вече е подложен на атаки от украински дронове. Русия може да ескалира, като удари доставките на Украйна в Източна Европа или като атакува американските сателити, които предоставят информация за насочване на Киев. Путин може да настоява по-активно, за да направи Украйна необитаема – да наложи финансова тежест на нейните поддръжници и да заплаши с по-нататъшни бежански потоци към Европа – дори и да не може да спечели.

Въпреки че би било разумно Европа и Съединените щати да възстановят координиран процес за справяне с войната, трансатлантическите триения вероятно ще възпрепятстват подобни усилия. Следователно Европа трябва да засили подкрепата си за Киев, като същевременно се подготви за руска ескалация в и около Украйна. Най-важното е, че американските и европейските лидери не трябва да бързат с преговорите за прекратяване на конфликта. Те трябва да имат предвид силата, която техните страни притежават. Русия не е нито непобедима, нито се стреми напред. Тя е просто една от многото страни, които са в неравностойно положение от анархичния световен ред, който Тръмп въведе през втория си мандат.