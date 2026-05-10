Всички пътници на засегнатия от хантавирус кораб се смятат за високорискови контактни лица

След три жертви европейските власти подготвят евакуация и изолация

10.05.2026 | 08:18 ч. Обновена: 10.05.2026 | 08:18 ч.
Снимка:БГНЕС/EPA

Всички пътници на круизния кораб, засегнат от смъртоносно огнище на хантавирус, се смятат за високорискови контактни лица като предпазна мярка, съобщи европейската агенция за обществено здраве преди очакваното днес заставане на кораба на котва край испанския остров Тенерифе, предаде Ройтерс.

Пътниците без симптоми ще бъдат репатрирани за самоизолация чрез специално организиран транспорт, а не с редовни полети, от съответните си държави, съобщи вчера Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Държавите се подготвят да евакуират гражданите си от кораба "Хондиус" около 06:30 – 07:00 ч. по Гринуич. Осем души са се разболели, включително трима, които са починали – нидерландска двойка и германски гражданин, съобщи в петък Световната здравна организация. За шестима от осемте е потвърдено, че са се заразили с вируса, а други два случая са подозрителни, посочи СЗО.

Макар при слизането от кораба пътниците да бъдат смятани за високорискови контактни лица, не всички непременно ще бъдат определени като високорискови при завръщането си в родните си страни, съобщи Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията.

Агенцията призова пътниците със симптоми да бъдат приоритетно подложени на медицинска оценка и тестване при пристигането, като добави, че те може да бъдат изолирани в Тенерифе или евакуирани по медицински причини към родните си страни в зависимост от състоянието им.

Обикновено вирусът се разпространява от гризачи, но в редки случаи може да се предава от човек на човек. Здравните власти заявиха, че рискът от разпространение на вируса е нисък

