Затворници, хаос и безмилостни убийци: Вътре в единствената танкова фабрика в Русия

Има силно противоречиви информации за производството на „Уралвагонзавод“ (UVZ), единствената фабрика за танкове в Русия, и по-специално за броя на ултрамодерните танкове T-90M Breakthrough, които произвежда. Преди войната производството е било около 60 броя годишно. Наистина ли е ускорило производството до 250 броя T-90M годишно, както твърдят някои? Или истинската цифра е под 200, а може би дори по-малко от 100?

Не можем да преброим танковете, които излизат от производствената линия. Но можем да погледнем компанията UVZ, която управлява фабриката. Ако разгледаме само отворените източници на данни от Русия, признаците сочат, че зад кулисите всичко върви ужасно зле. Има сериозни проблеми с доставчиците, клиентите и персонала. Единственият светъл лъч е, че като държавна собственост, UVZ няма да фалира, а може да продължи да функционира в „зомби режим“ за неопределено време.

Може да си помислите, че с поръчките за най-модерния танк на Русия, заводът, известен като „любимият завод на Путин”, ще се къпе в пари. Особено като се има предвид, че UVZ е единственият завод в Русия, способен да произвежда нови танкове, а не да ремонтира стари. Но парите са голям проблем. UVZ оцеля от заплахата от фалит през 2016 г. само с помощта на правителството, а сега нещата не изглеждат много по-добре, пише за Forbes старши научният сътрудник Дейвид Хамблинг.

Руски танкове T-90M преминават през центъра на Москва по време на репетиция за парада на Деня на победата. Липсата на допълнителна броня показва, че това са танкове за демонстрация, които не са били близо до фронтовата линия.

UVZ има и финансов спор с правителството. Компанията е приела плащане за разработването на пет неуточнени „технологии от световна класа“, които никога не са били доставени. През декември съдът е наредил на UVZ да възстанови парите за неизпълнение на договора.

Липсата на пари може да означава две неща. Бизнесът може да не е печеливш, дори и във военно време, което предполага сериозна корупция, лошо управление или и двете, както се видя през 2016 г. Алтернативно, бизнесът може да е печеливш, но UVZ може да има проблеми с паричния поток, защото не получава плащания от Министерството на отбраната, както се случи с други доставчици. Предвид бързия спад на руската икономика обаче, плащанията няма да станат по-бързи.

Парите са проблем и дори в Русия не можеш да строиш танкове на кредит завинаги.

Това е при условие, че доставчиците изобщо могат да доставят. Най-малко един доставчик, базираната в Москва компания Volna, която произвежда радиостанции за танкове, е преследвана от правителството за неизпълнение на квотите.

Ако отношенията с доставчиците са лоши, отношенията с служителите са още по-лоши. Когато западняците говорят за безмилостен бизнес, те говорят метафорично, но един работник на UVZ според съобщенията се е намушкал в шията, защото компанията е намалила заплатата му.

През 2019 г. изпълнителният директор на UVZ заяви, че средната заплата е 40 000 рубли (500 долара) на месец, което е високо за региона. Но през 2020 г., след обявяването на съкращенията, старши оперативен работник в цеха можеше да спечели само 30 000 (376 долара) с максималния възможен бонус. Това е много по-ниско от средното за района.

Тези ниски заплати може дори да не бъдат изплатени. В друго дело UVZ съди двама служители, които публикуваха видео, в което се обръщат към изпълнителния директор с оплакване, че не са получили пълното си възнаграждение. Те също така заявиха, че оборудването не може да се използва, защото е повредено. Вероятно неизправното оборудване е означавало, че не са могли да изпълнят производствените квоти.

Отговорът на UVZ на проблема с персонала беше да сключи сделка с Федералната наказателна служба през ноември 2022 г. за 250 затворници да работят във фабриката като заварчици, машинисти, стругари, механици и кранисти.

Обикновено фабриките за танкове наемат все повече персонал по време на конфликт, за да отговорят на производствените нужди, често като прехвърлят служители от гражданската производствена линия. Но през ноември UVZ обяви, че ще съкрати персонала с около 10%. Слуховете сочат, че реалните загуби на работни места ще бъдат много по-големи, може би до 50% от персонала. Очаква се съкращенията да бъдат основно в гражданската част на бизнеса – UVZ произвежда и вагони – но няма подробности.

Съкращенията на персонал са още един знак, че UVZ е в сериозни затруднения. Могат ли наистина да произвеждат повече танкове с по-малко хора?

Западните санкции означават, че Русия вече не може законно да внася голяма част от електрониката и другото високотехнологично оборудване, на което разчиташе за военното производство. Въпреки че Владимир Рощупкин, изпълнителен директор на UVZ, твърди, че компанията вече не разчита на внос от други страни, това изглежда малко вероятно.

По-специално, производството на танкове разчита на вносни прецизни металорежещи машини. База данни, съставена от украинското разузнаване, показва, че UVZ използва 266 чуждестранни металорежещи машини в производствените си процеси, 148 от които са от страни от НАТО. Тези машини включват оборудване за многоосово CNC фрезоване, високоточно формоване на зъбни колела, пламъчно и индукционно закаляване и тежко повърхностно шлифоване, всички от които са от съществено значение за производството на бронирани превозни средства.

С течение на времето такива машини се повреждат, изискват поддръжка или се нуждаят от резервни части. Те не могат да бъдат заменени – Китай, алтернативният доставчик на Русия, не може да компенсира недостига – и вероятно ще се сблъскат с все повече проблеми с продължаването на войната.

Потьомкинска танкова фабрика?

През ноември правителството обяви извънредна инспекция на UVZ от 25 ноември до 4 декември. Причината не беше посочена, но тази стъпка не предполага, че са напълно доволни от начина, по който се управлява фабриката. Резултатите от инспекцията не са оповестени.

Русия е известна с Потьомкинските села, фалшиви селища, създадени, за да покажат на царя, че всичко е наред, когато той посещава беден регион.

Официалният Telegram канал на UVZ, който преди показваше снимки от производството на танкове и доставките на T-90M с железопътни вагони, сега публикува статии за 90-годишнината на компанията, успехите ѝ през Втората световна война, смъртта на известен инженер от UVZ и подвизите на верижните им превозни средства в Антарктида, както и танкове за полагане на мостове. Всичко е розово, но производството на танкове почти не се споменава.

Според някои източници UVZ все още изпраща доставки на танкове, но те не се оповестяват публично. Въпреки това изглежда странно, че UVZ показва една доставка през декември – в която се виждат само 4 T-90M – първата от много месеци насам, но не и други.

Освен това руските пропагандни канали редовно публикуват снимки на T-90M на тренировъчни полигони, на изложения или в гранични зони. Забележително е обаче, че на тях обикновено се вижда само един танк; никъде няма снимки на подразделения с размер на рота. Сякаш Русия се опитва да направи няколко разпръснати превозни средства да изглеждат като много. Тези, които се виждат в бойни зони, са покрити с допълнителна броня, наподобяваща таралеж, в отчаян опит да бъдат защитени от дронове.

Новите Т-90М не изглежда да се появяват на фронтовата линия. Нито един не е загубен през януари, а само един през декември (заедно с 29 танка от други типове) според базата данни Warspotting.

Възможно е да има невидима сила от скрити Т-90М някъде, както твърдят някои, макар че други са дълбоко скептични. UVZ може би ги произвежда с висока скорост, въпреки проблемите си с доставчиците, персонала и санкциите, и постига на пръв поглед невъзможната задача да произвежда повече танкове с по-малко хора и машини. Възможно е да има и по-сериозни проблеми, финансови и други, които все още не са станали публично достояние.

Външните признаци за проблеми в UVZ показват, че руснаците се борят да произведат значителен брой нови танкове.