IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 17

Две земетресения разлюляха Курилските острови

Те са били с магнитуд 5,1 и 5,3

12.02.2026 | 06:38 ч. Обновена: 12.02.2026 | 06:38 ч. 1
Снимка: IstockPhoto

Снимка: IstockPhoto

Две земетресения с магнитуд 5,1 и 5,3 бяха регистрирани край Курилските острови, като бяха усетени в Южните Курилски острови, предаде ТАСС, позовавайки се на Единната геофизическа служба на Русия.

Първото земетресение е регистрирано в 03:35 ч. тази сутрин (18:35 ч. в сряда българско време) на дълбочина 63 км и на 291 км южно от остров Симушир. То е било с магнитуд 5,1.

Втори трус със сила 5,3 е регистриран в 05:00 ч. (20 ч. българско време) на 55 км североизточно от село Малокурилское, пише БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

земетресение курилските острови
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem