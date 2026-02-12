Две земетресения разлюляха Курилските острови

Две земетресения с магнитуд 5,1 и 5,3 бяха регистрирани край Курилските острови, като бяха усетени в Южните Курилски острови, предаде ТАСС, позовавайки се на Единната геофизическа служба на Русия.

Първото земетресение е регистрирано в 03:35 ч. тази сутрин (18:35 ч. в сряда българско време) на дълбочина 63 км и на 291 км южно от остров Симушир. То е било с магнитуд 5,1.

Втори трус със сила 5,3 е регистриран в 05:00 ч. (20 ч. българско време) на 55 км североизточно от село Малокурилское, пише БТА.