Пентагонът публикува още НЛО свидетелства ВИДЕО

Министерството на отбраната публикува в петък трети транш документи, свързани с НЛО, включително няколко скорошни разказа за неидентифицирани светещи "кълба", заснети на видеоклипове от минувачи.

Новоиздадената партида файлове съдържа доклади от ЦРУ, Министерството на отбраната, ФБР и други разузнавателни агенции, датиращи от 1949 г. Докато някои от тях са анализи на летящи обекти, много от тях са и разкази от първа ръка за "кълба" или неидентифицирани обекти в небето.

UFO FILES TRANCHE # 3: “NORTHEASTERN ORB SIGHTING” 2025 FBI-UAP-PR004 In July 2025, at approximately 2100 local time in the northeastern United States, an eyewitness observed an intense bright light in their backyard as they parked their car upon returning home from work. The… pic.twitter.com/Irk7Q6pb6n — UAP James (@UAPJames) June 12, 2026

Един доклад от юли 2025 г. гласи, че двама очевидци са видели "интензивна ярка светлина" в задния си двор и са открили две "кълба", описани като "брилянтна червена сфера", която е съдържала "бяло плазмено "слънце".

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Говорителят на Пентагона Шон Парнел заяви, че публикуваната информация съдържа разсекретени и исторически неидентифицирани аномални явления и че Министерството на отбраната работи по публикуването на следващата партида файлове.

"Тъй като безпрецедентните нива на интерес както към тази тема, така и към историческите усилия за прозрачност на администрацията на Тръмп продължават, WAR.GOV/UFO е получил над 1,7 милиарда посещения по целия свят от стартирането на сайта на 8 май 2026 г.", добави Парнел.

UFO FILES #3: “ORBS OVER THE POND” FBI-UAP-PR003 In October 2024, at approx. 6:51pm in the northeastern United States, an eyewitness observed a light source below the horizon, hovering above a pond at an estimated distance of 2,700 feet. The luminous object resembled a… https://t.co/i69UeTg2FC pic.twitter.com/1R7csbRcdO — UAP James (@UAPJames) June 12, 2026