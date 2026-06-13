IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 9

Пентагонът публикува още НЛО свидетелства ВИДЕО

В тях има разкази за светещи кълба

13.06.2026 | 05:30 ч. 4
Пентагонът публикува още НЛО свидетелства ВИДЕО

Министерството на отбраната публикува в петък трети транш документи, свързани с НЛО, включително няколко скорошни разказа за неидентифицирани светещи "кълба", заснети на видеоклипове от минувачи.

Новоиздадената партида файлове съдържа доклади от ЦРУ, Министерството на отбраната, ФБР и други разузнавателни агенции, датиращи от 1949 г. Докато някои от тях са анализи на летящи обекти, много от тях са и разкази от първа ръка за "кълба" или неидентифицирани обекти в небето.

Един доклад от юли 2025 г. гласи, че двама очевидци са видели "интензивна ярка светлина" в задния си двор и са открили две "кълба", описани като "брилянтна червена сфера", която е съдържала "бяло плазмено "слънце".

Свързани статии

Говорителят на Пентагона Шон Парнел заяви, че публикуваната информация съдържа разсекретени и исторически неидентифицирани аномални явления и че Министерството на отбраната работи по публикуването на следващата партида файлове.

"Тъй като безпрецедентните нива на интерес както към тази тема, така и към историческите усилия за прозрачност на администрацията на Тръмп продължават, WAR.GOV/UFO е получил над 1,7 милиарда посещения по целия свят от стартирането на сайта на 8 май 2026 г.", добави Парнел.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

НЛО Пентагона информация извънземни
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem