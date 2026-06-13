Защо едно мирно споразумение няма да сложи край на войната в Украйна?

Времето е назряло европейските лидери да оставят настрана самодоволните срещи на върха в европейските столици и да седнат на масата за преговори със САЩ, Украйна и Русия, за да организират съвременна версия на Хелзинкската конференция.

Трайният мир за Украйна ще изисква няколко взаимосвързани споразумения, всяко от които ще бъде изключително трудно за договаряне, но всички те ще бъдат жизненоважни, ако искаме да избегнем обща война в Европа, пише за RS Иън Прауд, бивш член на дипломатическата служба на Негово Британско Величество от 1999 до 2023 г.

В неотдавнашна публикация в социалната мрежа X бившият американски дипломат Дан Фрид, коментирайки изявлението на лидерите от срещата на върха Е3 от 7 юни относно мира в Украйна, заяви:

"Ако Русия иска да сложи край на войната, тя може, знаете ли, да сложи край на войната."

Why is a ceasefire in place an "ultimatum"? If Russia wants to end the war it can, you know, end the war. https://t.co/qE582aN5om — Daniel Fried (@AmbDanFried) June 8, 2026

Важно е да се спрем тук и да отбележим, че Фрид беше координатор по политиката на санкциите в Държавния департамент от 2013 до 2017 г.

Единадесет години по-късно забележката на Фрид отразява често срещана линия на аргументация в провоенните западни кръгове: че Русия би могла просто да сложи край на войната без договорено уреждане. И все пак безпрекословното обръщане на 180 градуса от страна на Русия очевидно никога няма да се случи, така че коментарът служи единствено за удължаване на войната.

Настоящата оценка на Световната банка за разходите за реконструкция и възстановяване в Украйна е 588 милиарда долара. Така че позицията на E3 се равнява на потвърждение, че Русия никога повече няма да види парите си и освен това ще има още 288 милиарда долара за плащане.

Едва през последните месеци, особено след срещата на върха на президента Доналд Тръмп с Путин в Аляска, темата за преговорен край на войната в Украйна бавно изплува на повърхността в Европа. Президентът Александър Стуб от Финландия, президентът Еманюел Макрон от Франция, премиерът Барт дьо Вевер от Белгия в различни моменти са предлагали дипломатически преговори с Русия.

Миналата седмица самият Зеленски публикува отворено писмо до Путин относно евентуална среща.

За да се постигне траен мир в Украйна, ще са необходими няколко взаимосвързани споразумения, които вероятно ще бъдат договорени поотделно с различни подписали страни. Говоренето за едно единствено "мирно споразумение" за Украйна е лесно и прекалено опростяващо. Последната декларация на Е3 обединява отделни въпроси в една и съща кошница, както и вече замразеният план, посредничен от САЩ.

Двустранно мирно споразумение между Русия и Украйна, посредничеството за което се поема от САЩ и други страни. Настоящият проект, изготвен с посредничеството на САЩ, е подходяща отправна точка, тъй като в него е включен най-спорният въпрос за територията, и по-специално бъдещият статут на останалата територия в Донецк, която Русия не е превзела. Той също така трябва да обхваща чувствителни теми като размера на украинската армия, украинските деца, които са били преместени в Русия, и езиците на малцинствата в Украйна.

Ясен план и график за присъединяването на Украйна към Европейския съюз. Това може да бъде договорено само двустранно между ЕС и Украйна, без участието на САЩ или Великобритания. Може да се каже, че това е толкова трудно, колкото и двустранното мирно споразумение между Украйна и Русия.

Зеленски заяви, че иска да види присъединяването на Украйна до 2027 г., но това няма да се случи, и не само защото войната може би все още продължава. Европейците не са прекалено нетърпеливи за присъединяването на Украйна, защото Украйна е далеч от готова, а Европа не може да си го позволи. Канцлерът Мерц наскоро отново повдигна идеята за „асоциирано членство“, при което Украйна не получава право на глас или пари. Всеки разумен наблюдател би трябвало да може да прецени, че много украинци ще искат яснота относно пътя към членство в ЕС като условие за прекратяване на войната.

Споразумение между Русия и Европа, включително Обединеното кралство, относно бъдещата форма на отношенията им. Третият въпрос е също толкова сложен. Ако Украйна в крайна сметка се присъедини към ЕС, тя ще се присъедини към съществуващите бивши членове на Съветския съюз и Варшавския договор (балтийските страни и Полша), които представят Русия като екзистенциална заплаха. Отношенията между Европа и Русия днес са по-затворени, отколкото бяха по време на съветската епоха.

Европа се нуждае от евтина енергия, за да спре вълната от самоналожена деиндустриализация; Русия би искала отново европейски инвестиции и по-отворени междуличностни отношения. Ще трябва да се постигне споразумение за това как ще бъдат облекчени санкциите срещу Русия в следвоенен период. Игнорирането на споразумение между ЕС и Русия рискува да натисне бутона за пауза.

Споразумение в рамките на НАТО. Мирно споразумение за Украйна ще се осъществи само когато бъдещите ѝ стремежи към НАТО бъдат решително премахнати от дневния ред. Всеки, който все още вярва, че Русия ще се откаже от тази най-ясна червена линия, се заблуждава опасно.

Украйна се нуждае от железни гаранции за сигурност, които трябва да включват твърд ангажимент за разполагане на войски на място, в случай че Русия наруши поетите от нея задължения. Това ще наложи Русия да бъде уверена, че НАТО не подклажда огъня зад кулисите, за да поднови напрежението като претекст за намеса. Това са изключително сложни въпроси и ще изискват лидерството на САЩ, за да се приведат европейците в ред. Съветът НАТО-Русия би могъл да предостави форум за дискусии и разрешаване на конфликти, но беше официално разпуснат през декември 2025 г. Може би ще възникне Съвет НАТО-Украйна-Русия, който да заеме неговото място, като отново отвори жизненоважен канал за военен диалог и разрешаване на конфликти.

На фона на признаците, че администрацията на Тръмп се уморява от мирния процес в Украйна, е назрял моментът за сериозен тласък за прекратяване на катастрофалната война в Украйна. Вместо европейците и американците да се борят кой да ръководи преговорите, истината е, че всяка западна държава ще има роля, заедно с Украйна и Русия, за да изработи различните споразумения, необходими за мир. Това може да изисква голяма среща на върха, подобна по мащаб на конференцията в Хелзинки от 1975 г.

Хелзинкският заключителен акт е споразумение, подписано от 35 държави, с което приключва Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа, проведена в Хелзинки, Финландия. Този многостранен акт засяга редица важни глобални въпроси и по този начин оказва дълбоко влияние върху Студената война и отношенията между САЩ и СССР.