Турция арестува 16 OnlyFans-ъри за пране на пари

Турската полиция арестува 16 създатели на съдържание за възрастни, свързани с платформата OnlyFans, която е забранена в страната, по обвинения в пране на пари.

Задържаните са били арестувани при серия от акции в четвъртък, при които са иззети активи на стойност 300 милиона турски лири (около 6,9 милиона долара), се казва в изявление на прокуратурата в Истанбул.

Сред конфискуваното имущество са две компании, 10 имота и 14 автомобила.

В изявлението се казва, че в нарушение на действащите разпоредби са били споделяни „непристойни изображения и видеа“ чрез платформата OnlyFans, както и чрез публикации в други социални мрежи, рекламиращи услугата, като се посочва, че става дума и за приложението Telegram.

Прокуратурата заявява, че има сериозни индикации, че заподозрените са изпирали приходите от дейността си чрез различни инвестиции, без да уточнява дали всички иззети активи са придобити със средства от OnlyFans.

От общо 25 души, посочени в заповедта за арест, 16 са задържани, включително в Истанбул и столицата Анкара. Според медийни публикации поне петима от тях се намират извън страната.

OnlyFans е абонаментна платформа за съдържание за възрастни, която, подобно на други порнографски сайтове, е блокирана в Турция, макар да остава достъпна чрез използване на VPN.

Платформата беше забранена през юни 2023 г., след като съд постанови, че съдържанието ѝ противоречи на обществените норми и семейните ценности.