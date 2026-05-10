Руското министерство на отбраната: Украйна наруши тридневното примирие

Министерството на отбраната на Русия заяви днес, че Украйна е нарушила тридневното примирие, като е нанесла удари с дронове и артилерия срещу руските войски, предаде Ройтерс, като се позова на руската информационна агенция "Интерфакс".

През последното денонощие Русия е свалила 57 украински дрона, посочи министерството, като добави, че Москва спазва примирието.

Руските войски са "отговорили със същото" на действията на Украйна, се посочва в съобщението, като са предприели атаки с многоцелеви ракетни системи и минохвъргачки.

По-рано Украйна обвини Русия, че е извършила въздушни атаки и влязла в близо 150 сблъсъка на фронта през последните 24 часа, въпреки примирието, договорено с посредничеството на САЩ.

Ройтерс посочва, че информацията за данните от бойното поле не може да бъде потвърдена по независим път.

Украинската противовъздушна отбрана тази нощ е свалила всички 27 дрона, насочени срещу страната от руските сили, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на украинските военновъздушни сили в Телеграм.

От 00:00 ч. на 10 май руските сили насочиха 27 дрона “Шахед”, “Гербера” и “Иралмас”, както и дронове-примамки тип „Пародия“ от Приморско-Ахтарск и Милерово.

Въздушната атака беше отбита със средства за водене на радиоелектронна борба и и безпилотни системи, както и от мобилни огневи групи на украинските отбранителни сили, уточниха украинските ВВС.

Руски сили атакуваха автомобил на спасителните служби в общината Мирове в Днепропетровска област, докато екипът пътувал, за да помогне на местни жители, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление в Телеграм на държавната служба за извънредни ситуации.

„Тази сутрин спасители тръгнаха към едно от селищата в община Мирове, район Никопол, за да окажат помощ на местното население. По пътя към мястото руски войски умишлено атакуваха пожарно-спасителният автомобил“, се казва в съобщението.

Според службата за извънредни ситуации шофьорът – 23-годишен спасител – е бил ранен в резултат на удара с дрон и е бил откаран в болница.

По-рано руски войски атакуваха с безпилотни летателни апарати два района в Днепропетровска област, ранявайки едно дете, припомня агенцията.