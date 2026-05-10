Богдан Богданов, ПП: Можем да бъдем надежден партньор за важни реформи

Можем да бъдем надежден партньор тогава, когато става въпрос за важни реформи.

Това каза пред БНР Богдан Богданов, депутат от парламентарната група на ПП.

Той определи като добро решение структурната реформа, при която три министерства се трансформираха в две. Икономиката, инвестициите и индустрията вече са под ръководството на Александър Пулев.

"Но ние очаквахме да има по-съществени реформи на ниво "Министерски съвет". В бюджета в момента много тежи разхода за администрация. Тук също очакваме по-сериозна реформа".

Има възможност за един разумен държавен бюджет, обясни той.

"До 3% дефицит, може да е и по-малък, не повече от 40 % разходи към БВП, пълна усвояемост на средствата от европейските фондове. Как ще бъде изработен бюджет зависи много от приоритетите на конкретното правителство.

Притеснителна е заявката за неизбежното взимане на заем. И в момента видяхме, че имаме достатъчно резерв. Нямаме ефективна усвояемост на европейските средства, които очакваме. Дългът, който евентуално би се изтеглил, би трябвало да се използва по начин, който да генерира допълнителни средства в бюджета".

От ПП очакват да видят мерките, предвидени от управляващите за справяне с галопиращите цени, които утре ще бъдат внесени в деловодството на НС.

"Приветстваме повече мерки от гледна точка на засилване контрола на регулаторите, за да се спре спекулата, да се елиминират картелите.

От друга страна – изсветляване на цените. Когато цените са прозрачни, потребителят има възможност да провери къде му е най-изгодно да пазарува. Тогава пазарът контролира процеса. Това, разбира се, трябва да се комбинира със стриктен контрол от регулаторите".

НС не е място, където да се издават присъди, но е място, където могат да се сформират конкретни парламентарни комисии, коментира още Богданов.

"Говорим за реакция към определен олигархичен модел в България, която обществото очаква. Трябва да се даде ясен знак към всички онези, които с пипалата си контролират процесите в държавата, че така няма как да продължим напред. Далеч съм от мисълта, че трябва да продължим да се занимаваме с персоните на Борисов, Пеевски или някой от олигархичните кръгове в България индивидуално".

