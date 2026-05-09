Новини Днес

Експерт с прогноза: Имотният бум в София приключи

След години на ръст в цените, пазарът на имоти навлиза в плато

09.05.2026 | 19:15 ч. 45

Имотният бум, във вида, в който беше в последните пет години, е приключил, твърди Момчил Кръстев от агенция "Примо плюс" пред Money.bg. Експертът разгледа увеличението в цените на недвижимите имоти в последните години спрямо поскъпването в други сфери от живота.

"Нека вземем малката потребителска кошница. През 2019 - 2020 година стойността ѝ беше около 65 лева. За 2025 година нейната стойност е 61 евро - почти по две. Гледайки тези статистики, очевидно имотите не са избягали в процентното увеличение на стойността си спрямо други фактори - услуги, цена, строителни материали и т.н. Смятам, че е време да има едно такова плато - както в цената на строителните материали, така и в цената на изграждането на нови сгради и на вече съществуващи такива", прогнозира имотният експерт пред Bulgaria ON AIR.  

Кои са предпочитаните квартали в София?

Кръстев коментира и кои са предпочитаните квартали за купуване на имот в столицата. По думите му това са квартали, в които търсенето на имоти е константно и не се променя.

"Друг е въпросът дали изобщо сме стигнали до дефиницията за престижен квартал, която е присъща за Западна Европа - свързана с инфраструктура, с поддръжката ѝ, с визия на сградите и други такива детайли. Те продължават да страдат от една и съща липса, която не се е променила в последните години", коментира имотният експерт. 

