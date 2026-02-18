„Еншитификацията” на НАТО

Европейският опит със зависимостта от гаранциите за сигурност на САЩ в много отношения прилича на добре познатото влошаване на качеството на цифровите приложения.

Мюнхенската конференция по сигурността започна на фона на това, което самите организатори на конференцията определиха като криза на доверието в трансатлантическите отношения. Европа вероятно ще чуе познатите уверения, че Америка все още е ангажирана с трансатлантическия алианс, че НАТО е незаменима и че разпределението на тежестта трябва да бъде справедливо. Независимо дали тези уверения са верни или не, неспокойството и загубата на доверие сред европейските политици са признаци за много по-дълбок проблем.

В продължение на десетилетия трансатлантическите отношения функционираха като най-висшата геополитическа платформа. Те предлагаха операционна система за сигурност, разработена и поддържана от Съединените щати, с Европа като основен, постоянно регистриран потребител. НАТО осигуряваше възпиращ ефект, стабилност и стратегическо пространство за дишане, което позволи европейската интеграция. С течение на времето европейците не само използваха тази система, но и започнаха да вярват в нея с почти религиозен плам.

Но геополитическите платформи, като всички други платформи, имат свой жизнен цикъл. Дигиталният активист Кори Доктороу нарича късния етап на упадък на платформите „enshittification”. Това представлява последователност, при която платформата първо е полезна за потребителите, след това влошава преживяването, за да служи на собствените си интереси, и накрая изстисква всички, докато остане само остатък от първоначалното обещание. Метафората може да е груба, но диагнозата пасва на настоящата трансатлантическа динамика.

Макар че САЩ не са унищожили НАТО, те започнаха да я еншитифицират, превръщайки споделената гаранция за сигурност в система, която все повече се държи като частно контролиран платен мост – тя е незаменима (макар и все по-скъпа) и структурно враждебна към алтернативни маршрути. Вашингтон вече „изкара“ първоначалната си следвоенна инвестиция и сега извлича повтаряща се стойност от европейския трафик, заключен на трансатлантическия мост.

Съединените щати налагат допълнителни разходи на своите съюзници (като натиск да приемат американските технологични стандарти и закони за интелектуалната собственост, да се съобразят със санкционни режими, които често служат на американските икономически интереси, и да дават приоритет на американските доставчици на отбранителна техника), като всички те са представени като неизбежни разходи за продължаване на премиум достъпа до американската защита. С други думи, трансатлантическата гаранция за сигурност остава, но се е превърнала в основа за разрастваща се, извличаща ползи екосистема, която датира отпреди администрацията на президента Доналд Тръмп, пише за TNI Емилиан Кавалски, професор по глобална политика в Университета в Тампере, Финландия.

Как Европа се обвърза с НАТО

Всяка история за „еншитификация“ започва с продукт, който е толкова добър, че потребителите му престават да си представят живота без него. Въпреки някои недостатъци, за Европа след Втората световна война гаранцията за сигурност от САЩ беше „убийственото“ приложение. Тя предлагаше ядрено възпиране, разузнаване, логистика и военна мощ, които позволиха на опустошения континент да се възстанови.

Но великите платформи не само помагат, те те привързват. Щом веднъж си вграден в система с високи разходи за преминаване към друга, напускането става наказателно и дори ако всички тайно са съгласни, че опитът се влошава, колективното действие става почти невъзможно. НАТО не само осигуряваше сигурност. Тя оформи идентичността на Европа в областта на сигурността около способностите, командните структури и индустриалните екосистеми на САЩ. В този процес европейската стратегическа автономия атрофира не поради конспирация, а поради удобство. Защо да се строят скъпи сателити, интегрирани системи за противовъздушна отбрана или суверенни командни структури, когато винаги е имало американската версия, която изглеждаше безплатна?

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте наскоро засили тази зависимост, като публично предупреди, че Европа е „неспособна да се защити без Америка“. Той предупреди, че всякакви опити да се изгради европейски стълб са просто „празни думи“. Като твърди, че самостоятелните действия биха изисквали разрушителни 10% от БВП и „милиарди и милиарди евро“, за да заменят ядреното възпиращо средство на САЩ, ръководството на трансатлантическата платформа гарантира, че разходите за преминаване към друга система продължават да се възприемат като фатални. Това послание обаче не е анализ, а затваряне на пазара от страна на доставчика, прикрито като държавническо поведение.

В това отношение обвързването стана както структурно, така и когнитивно. Всъщност цялата идентичност на повечето европейски страни в областта на сигурността беше изградена около способностите на САЩ. Платформата на НАТО вече не беше само защитен инструмент, а се беше превърнала в екосистема на общност за сигурност. И когато една екосистема повярва, че не може да оцелее извън своя домакин, стимулите на домакина започват да се променят.

НАТО се превърна в механизъм за извличане на ползи за САЩ

След като привързаността бъде постигната, платформата започва да служи на другите приоритети на собственика, като политическо влияние, стратегически фокус и индустриално предимство. За Европа трансатлантическите отношения през 21-ви век бяха майсторски урок по извличане на ползи. Гаранцията за сигурност остана, но цената й се превърна в поредица от такси. В политически план солидарността на алианса е била многократно използвана, за да се осигури европейска подкрепа за приоритетите на САЩ. Поне от инвазията в Ирак през 2003 г. платформата на НАТО е била използвана за цели, които европейските й потребители не винаги са одобрявали.

В икономически план стремежът към „оперативна съвместимост“ и целите за разходи могат да функционират като „ненужни такси“. Те се възприемат като измама, защото се представят като неизбежни разходи за участие, а не като услуги с добавена стойност. Формално, референтната стойност от 2% от БВП за разходи, потвърдена на срещата на върха в Уелс през 2014 г., е отличен пример за такава екстрактивистка логика. В транзакционните отношения такива финансови ангажименти служат по-малко като мярка за разпределение на тежестта, а по-скоро като фуния, която насочва европейските бюджети към оръжейни системи, стандарти и екосистеми за поддръжка, ориентирани към САЩ. А когато възникне спешна необходимост, европейските правителства купуват „от рафта“ от американските гиганти в областта на отбраната, което задълбочава дългосрочната зависимост.

Данните са категорични. Както се подчертава в доклад на белгийския мозъчен тръст Bruegel, продажбите на външни военни продукти от САЩ на европейските съюзници са скочили от 11 милиарда долара през периода 2017–2021 г. до 68 милиарда долара само през 2024 г. Такива цифри показват дълбоката зависимост на Европа от високотехнологичните способности на САЩ и услугите, които ги поддържат. Защото Европа не купува само хардуер, а наема екосистема, чийто собственик контролира лицензите, актуализациите и резервните части.

Европа със сигурност носи част от отговорността за тази ситуация. Твърде много столици третираха разходите за отбрана като дискреционни и разчитаха на американския „премиум клас“, за да запълнят празнините. Но такива тенденции само потвърждават платформената логика на трансатлантическия алианс: веднъж щом доставчикът се превърне в „преграда“, той може да извлече стойност, която далеч надхвърля предоставената услуга. В този процес доставчикът получава и неформално право на вето върху алтернативите и оформя избора на съюзниците в съседни области, като енергетика, промишлена политика и търговия. Това ни напомня, че собственикът на платформата ще даде приоритет на вътрешните избиратели, а съюзниците ще бъдат помолени да се адаптират.

Третата фаза е тази, в която нещата се объркват. Платформата влошава основното преживяване за всички страни, като агресивно потиска алтернативите, залагайки на това, че никой няма къде другаде да отиде. В трансатлантически план най-разрушителният знак е повтарящото се внушение, че гаранцията за сигурност на САЩ е условна. Неотдавнашните доклади, че президентът Доналд Тръмп ще „насърчи“ Русия да атакува „неизправни“ съюзници, които не „плащат сметките си“, са просто най-шокиращите прояви на менталността на платена стена, която от години е вградена в трансатлантическото приложение.

Такива заплахи не само подкопават добрата воля, но и разширяват „пропуските в сигурността“, уловени от така наречената „теорема на Хили“, кръстена на Денис Хили, който е бил министър на отбраната на Великобритания през 60-те години. Той наблюдава, че доверието в алианса е асиметрично, като настоява, че „са необходими само 5% доверие в американското отмъщение, за да се възпрат руснаците, но 95%, за да се успокоят европейците“. С други думи, възпирането може да функционира в крайни случаи, но успокоението изисква сигурност. Гаранция за сигурност, която изглежда договаряема в мирно време, води до катастрофални грешки в преценката по време на криза.

Тази нестабилност в трансатлантическата платформа не е нова. Доверието се подкопава от известно време поради фундаменталните различия между интересите на САЩ и Европа и поради повтарящите се напомняния (от скандалите с наблюдението преди десетилетие до хаотичното оттегляне от Афганистан), че Вашингтон разглежда доверието на съюзниците като променлива, а не като константа. Освен това стратегическата „захранка“ на Вашингтон изглежда алгоритмично се ориентира към Западната полусфера. За Европа, която е изправена пред брутална война на границите си и постоянни хибридни заплахи, това се усеща като заклещване в социалните медии, където това, от което се нуждаеш най-много, не е това, което платформата избира да приоритизира. Опитът е неясен, отчуждаващ и манипулативен.

Накрая, както и в областта на технологиите, трансатлантическата платформа защитава монопола си, като ограничава оперативната съвместимост. Чрез собствени стандарти, контрол върху износа (като Международните правила за търговия с оръжие, администрирани от Държавния департамент на САЩ) или политически скептицизъм към амбициозните инициативи на ЕС в областта на отбраната, САЩ исторически са действали, за да гарантират, че европейските алтернативи не процъфтяват. Това е геополитическият еквивалент на обявяването на „обратното инженерство“ за незаконно. Резултатът е крехък съюз, който изглежда внушителен на хартия, но е толкова подкопан от липсата на доверие, че, както показват последните напрежения около Гренландия, изглежда, че само един голям шок е достатъчен, за да доведе до паника и некоординиран разпад.

Старият сценарий на Мюнхенската конференция по сигурността, в който Европа обещава да „направи повече“ в рамките на системата, проектирана от САЩ, е остарял. Това е като да молиш компания за социални медии за по-добър алгоритъм. Проблемът не е в натоварването, а в извличащата и деградирала логика на самата платформа. За да се прекъсне този цикъл, е необходимо да се отхвърли рефлексът TINA („Няма алтернатива“), който третира зависимостта като съдба.

Стратегическата мантра на НАТО за научената безпомощност настоява, че настоящите договорености не са политически избор, а закон на природата. Пренебрежителното твърдение на Рюте, че „ако някой мисли, че Европа като цяло може да се защити без Съединените щати, нека продължава да мечтае. Не може“, не е трезвен реализъм, а крайното изражение на TINA, предназначено да унищожи европейското стратегическо въображение. Това е последното предупреждение на собственика на платформата към потребителите, които биха могли да обмислят да се откажат от нея.

И все пак, Европа може да избере друго.

Пътят напред е „технологично самоопределение“: изграждане на независими европейски отбранителни и технологични системи, които могат да се включат в протоколите на НАТО, без първо да се иска разрешение от САЩ. Това изисква отмяна на нагласите за заобикаляне, които третират стратегическата независимост като геополитическо престъпление. По този начин, като си възвърне правото на иновации, Европа може да изгради бъдеще, устойчиво на „еншитификация“.

Решението не трябва да бъде драматичен развод. НАТО остава основна защитна стена за Европа. Задачата обаче е да се промени изходният код на трансатлантическата операционна система, така че Европа да се превърне от заключен потребител в съсобственик на платформата. Укрепването на европейския стълб на НАТО означава насърчаване на европейската версия на „противопоставяща се оперативна съвместимост“: способността да се изграждат алтернативи, дори когато собственикът на платформата се съпротивлява, защото една надеждна заплаха за излизане дисциплинира платформата и може да обърне „еншитификацията“.

На практика това гарантира европейска рампа за излизане, която може да се използва, без да се напуска трансатлантическата магистрала, като се развива капацитетът да се включва към силата на САЩ, когато е необходимо, и да се действа автономно, когато Вашингтон е разсеян, разделен или транзакционен.

Този преход изисква превръщането на политическите амбиции в структурна реалност чрез:

1. Изграждане на европейски капацитет, а не само запаси: Европа трябва да излезе извън символичните проекти. Това изисква обединяване на търсенето, стандартизиране на изискванията и мащабиране на производството, за да се намали зависимостта от един доставчик.

2. Инвестиране в суверенни „фактори“: Европа трябва да вижда, решава и действа, без да чака зелена светлина от САЩ. Това означава споделено разузнавателно наблюдение, сигурни комуникации и непривлекателната основа на логистиката, поддръжката и интегрираните отбранителни инфраструктури.

3. Създаване на истинско европейско оперативно командване: Постоянен щаб на ЕС с реална власт би превърнал координацията от вечен проблем на колективно действие в истинска способност.

Това не е антиамериканска програма. Това е единствената просъюзническа програма, останала за континента. Европа, която може да се издържа сама, прави съюза устойчив на вътрешната нестабилност в САЩ и премахва изкушението за изтегляне. В същото време тя предлага на Вашингтон това, което той трябва наистина да иска: способен партньор, а не управляван васал.

Платформите се провалят, когато потребителите бъркат познатостта със стабилността и зависимостта с лоялността. Твърде дълго Европа се наслаждаваше на комфорта да бъде член на НАТО и остави собствените си способности да атрофират, защото американската служба изглеждаше постоянна. Никога не е била такава. Конференцията по сигурността в Мюнхен трябва да бъде моментът, в който Европа спре пасивно да превърта влошаващия се поток от уверения и нестабилност.

Вместо това Европа трябва да изгради суверенно подобрение, не за да разруши НАТО, а за да се освободи от неговата покварена версия: платформа, която извлича повече, отколкото предоставя, таи вградено презрение към европейските проблеми и периодично напомня, че сигурността е услуга, достъпна срещу заплащане. Изборът не е между американското лидерство и хаоса. Той е между продължаващото покваряване и трудната, необходима работа по стратегическото обновяване.