Нова мисия на НАТО - "Арктически страж"

НАТО започва нова мисия, с която ще засили наблюдението и военното си присъствие в Арктика на фона на напрежението между президента на САЩ Доналд Тръмп и европейските съюзници по въпроса за Гренландия, съобщи Ройтерс, като се позова на петима свои източници.

Мисията, наречена "Арктически страж" (Arctic Sentry), може да бъде обявена още тази седмица по време на срещата на министрите на отбраната на алианса в Брюксел според трима европейски дипломати, военен представител и още един запознат източник.

По информация на източниците, инициативата може да включва военни учения, засилено наблюдение, допълнително присъствие на кораби и въздушни средства в региона, включително използване на дронове, съобщи БТА.

Официални представители обаче подчертават, че мисията вероятно ще бъде насочена към по-ефективно използване и координация на вече наличните ресурси на НАТО в Арктика, а не към разполагането на значителни нови сили.

"Мисията е част от усилията на алианса да засили възпирането и отбраната в региона, особено с оглед на военната активност на Русия и нарастващия интерес на Китай към Далечния север", заяви представител на НАТО в писмен отговор до Ройтерс, като добави, че се очаква мисията да започне в близко бъдеще.

НАТО съобщи миналата седмица, че е започнала планирането на мисията след разговорите в Давос между президента Тръмп и генералния секретар на алианса Марк Рюте. Срещата допринесе за намаляване на напрежението около изявленията на Тръмп за евентуално придобиване на Гренландия.

Върховният главнокомандващ на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич заяви днес, че планирането се намира в "последния етап". На посещение в Люксембург Гринкевич каза, че ще бъде информиран за напредъка по планирането от Обединеното командване на НАТО в Норфолк, Вирджиния. "Ако брифингът премине добре, може би ще имаме какво да обявим по-късно тази седмица за следващите стъпки", заяви той пред журналисти.