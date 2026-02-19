Освободиха Андрю Маунтбатън-Уиндзор от ареста

Андрю Маунтбатън-Уиндзор е освободен от полицейския арест след задържането му по-рано през деня по подозрение за злоупотреба с публична длъжност.

Андрю, който по ирония на съдбата днес има рожден ден и навърши 66 години, беше задържан от служители по време на акция в 8:00 часа сутринта в новия му дом в Ууд Фарм, в имението Сандрингам.

Полицията в долината на Темза потвърди, че бившият принц е бил арестуван малко след 10:00 часа сутринта в четвъртък, като служителите са имали 24 часа, за да го задържат без повдигане на обвинение от момента, в който е пристигнал в полицейския участък.

Не беше ясно веднага дали Андрю е освободен под разследване или под гаранция, като последното вероятно е при определени условия.

Разбира се, че бившият херцог на Йорк е арестуван във връзка с твърдения, че е предал чувствителна информация на осъдения педофилски финансист Джефри Епстийн, докато е действал като търговски пратеник на британското правителство.

Братът на Андрю, крал Чарлз III, не е бил предварително предупреден за ареста, стана ясно днес, въпреки че Daily Mail разкри, че екипът на министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд е бил информиран от висш служител рано тази сутрин.

Свързани статии Арестуваха бившия принц Андрю Маунтбатън-Уиндзор навръх рождения му ден

Монархът заяви в изявление, че "законът трябва да си прилага над всички“, след като изрази "най-дълбоката си загриженост" към по-малкия си брат.

"Научих с най-дълбока загриженост новината за Андрю Маунтбатън-Уиндзор и подозрението за неправомерно поведение на публична длъжност", каза монархът.

Това, което следва сега, е пълен, справедлив и правилен процес, чрез който този въпрос ще бъде разследван по подходящ начин и от съответните органи. В това отношение, както казах преди, те имат нашата пълна и всеотдайна подкрепа и сътрудничество.

"Нека заявя ясно: законът трябва да се спазва. Докато този процес продължава, не би било редно да коментирам повече по този въпрос. Междувременно аз и семейството ми ще продължим да изпълняваме дълга си и да служим на всички вас", се казва още в изявлението на Чарлз.

Твърди се, че принцът и принцесата на Уелс подкрепят изявлението.