САЩ не може да се оттегли от НАТО и същевременно да го ръководи

Посланикът на САЩ в НАТО, стресна събрали се европейски представители на Берлинската конференция по сигурността, като отбеляза, че очаква с нетърпение деня, в който Германия ще каже на Съединените щати: „Готови сме да поемем поста на върховен главнокомандващ на съюзническите сили.“ Въпреки признанието на Уитакър, че такъв момент не е предстоящ, коментарите му все пак шокираха публиката от опитни служители по сигурността, които, подобно на голяма част от Вашингтон, отдавна считат най-високия военен пост в НАТО за американска прерогатива.

Забележката на Уитакър е показателна за по-широк модел на отдръпване на САЩ от трансатлантическия алианс, който се оформи през последната година. На фона на море от смущения – териториални заплахи срещу Дания, пропуснати срещи на алианса от висши американски дипломати и планирани съкращения на персонала в обекти на НАТО – подходът на администрацията на Тръмп към НАТО по време на втория мандат сега излиза на преден план. Вместо открито да изоставят алианса, както се опасяваха някои анализатори, Съединените щати изглежда „тихо се отказват“: постепенно се отдръпват от алианса, който водят от близо осем десетилетия. Белият дом изглежда вярва, че само ако Съединените щати се отдръпнат, Европа най-накрая ще бъде принудена да се активизира.

Администрацията на Тръмп може да е решена да отмени десетилетия лидерство в Алианса, но ще установи, че отказът от надзора над военната машина на НАТО е много по-труден от очакваното. Командната структура на НАТО е изградена около американската инфраструктура и персонал и никой друг член на Алианса в момента не е подготвен да замести Вашингтон. Ако Тръмп реши да продължи с планираното си оттегляне, логистиката на наследяването ще бъде най-малката грижа на Съединените щати. Никоя голяма сила никога доброволно не се е отказвала от контрола, камо ли от командването, на алианс, който е изградила и ръководила. Да се ​​направи това в момент на дълбоки геополитически сътресения би отслабило трансатлантическото партньорство и би направило Съединените щати по-малко сигурни.

Не би трябвало да е изненада, че втората администрация на Тръмп търси промени в НАТО. След като публично постави под въпрос ангажимента на Вашингтон към обещанието на алианса за колективна отбрана по член 5 от Договора за ЕС по време на първия си мандат, Тръмп се завърна в Белия дом, призовавайки държавите членки да изразходват пет процента от БВП си за отбрана и обявявайки планове за намаляване на присъствието на американските войски в Европа. Но въпреки че Тръмп отдавна използва обещанието за инвестиции в отбрана като предпочитана тояга, неговата стратегия „Америка на първо място“ никога не е била само за пари. В допълнение към фокуса на президента върху по-справедливо разпределение на финансовата тежест, влиятелни служители като Елбридж Колби, заместник-министър на отбраната по политиката, настояват Европа да поеме по-голяма оперативна отговорност в рамките на алианса.

Европейците и трансатлантиците прекараха едно тревожно лято в очакване на осъществяването на тази визия от страна на Тръмп.

Но след негативната реакция на висши републиканци в Конгреса в отговор на решението на Пентагона да прекрати ротационната американска бригада в Румъния през октомври, администрацията спря работата по Прегледа на глобалната позиция и се отказа от идеята за мащабно изтегляне на американските войски от континента. След като Конгресът забрани на администрацията да намали броя на войските в Европа под 76 000 през декември, Тръмп изглежда опитва нов подход, макар и такъв, който в крайна сметка преследва същата цел - намаляване на ролята на Вашингтон в сигурността на Европа, пише Foreign Affairs .

Като се отказва от командването на оперативния щаб, известен като Съвместни командвания на силите, отговорни за планирането и провеждането на операциите на НАТО, и отказва да попълва позиции с американски военнослужещи в други бази на НАТО, когато те предстоят за подновяване, Вашингтон активно намалява практическия си контрол над алианса. Администрацията може вече да не се насочва към отстраняването на американски войски на първа линия, а вместо това премахва американски лични свободни места, известни като квартири, в бази на НАТО, включително в SHAPE, щаба на висшето военно командване на алианса в Белгия. Като не набира персонал за ключови функции и по този начин намалява присъствието на САЩ в институциите на НАТО, Вашингтон на практика би се оттеглил от ежедневното управление на алианса. Подобно оттегляне може да се окаже дори по-сериозно от изтеглянето на една или две бригади от Европа.

Спорните забележки на Уитакър дойдоха месеци след като NBC News съобщи, че администрацията на Тръмп обмисля да се откаже от поста върховен главнокомандващ на съюзническите сили за Европа, заеман за първи път от американския генерал Дуайт Айзенхауер, след 75 години непрекъснато ръководство от страна на САЩ. Разкритието предизвика рядко срещано публично порицание от страна на конгресмена Майк Роджърс от Алабама и сенатора Роджър Уикър от Мисисипи, съответно републиканските председатели на комисиите по въоръжените сили на Камарата на представителите и Сената, които предупредиха, че промяната на командната структура на НАТО би застрашила националната сигурност на САЩ. Когато Тръмп в крайна сметка номинира генерал-лейтенант Алексъс Гринкевич за поста три месеца по-късно, поддръжниците на трансатлантическия алианс във Вашингтон и Брюксел въздъхнаха с облекчение. Мнозина вярваха, че кризата около военната командна структура на НАТО е отминала. Те грешаха.

Според Ройтерс, администрацията на Тръмп продължава да настоява зад кулисите за реформи в интегрираната военна командна структура на НАТО, оперативният нервен център на алианса. Успоредно с намаляването на присъствието на американските войски на континента, администрацията се готви Съединените щати да се оттеглят от водещата роля в процесите на генериране на сили и планиране на отбраната на НАТО, като част от по-широка визия за командна структура на НАТО, ръководена от Европа, до 2027 г. По-рано този месец Politico съобщи за последната (макар и вероятно не последната) промяна в оперативния контрол на САЩ: Вашингтон ще предаде оперативното командване на двата останали ръководени от САЩ поста на Съвместното командване на съюзническите сили в Норфолк, Вирджиния, и Неапол, Италия, на европейски командири. В рамките на няколко години и трите командвания на НАТО на оперативно ниво ще имат европейски лидери, което е още една стъпка към реализирането на визията на администрацията на Тръмп.

В случая с НАТО, това не е само най-високият военен пост, който Вашингтон традиционно заема. Съединените щати заемат приблизително една четвърт от около 1000-те квартири в SHAPE, повече от която и да е друга държава. В допълнение към отговорностите на върховния главнокомандващ на съюзническите въоръжени сили, отговарящ за всички сили на НАТО, американските офицери и персонал изпълняват повечето от основните функционални роли във военния щаб на алианса, включително подготовка на регионални и театрални планове за кампании, определяне и преглед на националните цели за способности и други ключови задачи за възпиране и отбрана.

В продължение на години последователни американски администрации от двете партии стигат до заключението, че предимствата да бъдеш първи сред равни в НАТО и да запазиш всеобхватни правомощия за военно планиране и операции надвишават разходите за гарантиране на отбраната на Европа. И все пак Тръмп, както ясно заяви на годишната среща на Световния икономически форум в Давос през януари, е убеден, че Съединените щати „никога не са получавали нищо“ от своите съюзници отвъд Атлантика. Неговата администрация е стигнала до убеждението, че за Съединените щати е по-добре да действат сами. Преобръщането на установения ред обаче ще се окаже трудно. Ако успее, това в крайна сметка ще отслаби и националната сигурност на САЩ.

Симптоми на абстиненция

С около 80 000 души персонал на континента, Съединените щати вече не разполагат с най-голямата национална сила в Европа. Постоянните въоръжени сили на няколко европейски съюзници от НАТО, включително Франция, Италия и Полша, сега надминават присъствието на американските войски. Но дори след като е отстъпил водещата си роля в предоставянето на конвенционални сили, Вашингтон продължава да допринася повече от всяка друга страна за разрушителния капацитет на НАТО. Като най-голямата ядрена сила в НАТО, той осигурява продължително възпиране на членовете от най-ранните дни на алианса. Този стратегически ангажимент, а не самият брой разположени войски, е в основата на прекомерната роля на Съединените щати във военното планиране на алианса. Ако администрацията на Тръмп постигне своето, този ангажимент също може да бъде застрашен.

Плановете на администрацията за реформиране на командната структура на НАТО, като европейците поемат ключови процеси на планиране и позициониране, биха могли да съживят идеята, която е широко непопулярна извън Вашингтон, за разделяне на конвенционалните и ядрените задължения между Европа, която би осигурила по-голямата част от конвенционалните сили за отбрана на алианса, и Съединените щати, чийто ядрен арсенал би служил като последен гарант за сигурност. Идеята придоби подкрепа сред американските служители по време на Студената война като начин за намаляване на разходите, но в крайна сметка се оказа неработеща, след като стана ясно, че защитата на западния блок зависи от устойчивото присъствие и възпиране на САЩ. Тя не би била по-жизнеспособна днес, когато доверието в колективната отбрана срещу противниците на алианса е крехко от всякога.

Години наред съюзниците и противниците на Вашингтон разбират, че американските сили, разположени в Европа, служат за множество цели: успокояване, възпиране и отбрана. Съюзниците с право се опасяват, че всяко намаляване на броя на войските рискува да сигнализира за намален ангажимент на САЩ към сигурността на Европа и кани противниците да изпробват ситуацията. Разкол между конвенционалното и ядреното оръжие, при който Вашингтон продължава да осигурява ядрено възпиране, но оставя Европа да доставя свои собствени войски и оръжия, например, би играл пряка роля в усилията на Русия да откъсне Съединените щати от Европа, като организира конвенционални предизвикателства, които попадат под прага за ядрен ответен удар.

Реформите, които администрацията на Тръмп обмисля, само биха насърчили по-нататъшни опити за дестабилизиране на континента. Всъщност, намесата в екипите за планиране в SHAPE може да бъде по-вредна от намаляването на войските, тъй като отсъствието на американски плановици би затруднило Вашингтон да контролира ескалацията. Тъй като Пентагонът няма да ангажира американски сили в операции на НАТО, в чието организиране не е участвал, всеки ход на администрацията да отстрани американските плановици би създал пречка за бъдещи мисии на НАТО.

Прехвърлянето на много от отговорностите на SHAPE за планиране на отбраната на неамерикански офицери би имало дълбоки стратегически, оперативни и тактически последици за алианса – и за самите Съединени щати. Върховен съюзнически командващ, който не е американец, би означавал, че неамериканец ще издава оперативни заповеди на американски офицери в европейска ситуация – споразумение, което Пентагонът отдавна смята за невъзможно. Всъщност, нежеланието за отказ от оперативен контрол беше основна причина министърът на отбраната Доналд Ръмсфелд и неговият екип да се противопоставят на интервенцията на НАТО в Афганистан през 2001 г.; както един американски служител го каза по онова време: „Никой няма да ни каже къде можем или къде не можем да бомбардираме.“ Това е и една от причините Конгресът да реагира толкова остро миналия март, когато за първи път се появиха разговори за отказ от поста на върховен съюзнически командващ. През декември републиканците в Камарата на представителите публикуваха Закона за национално оторизиране на отбраната, който се стреми да забрани използването на средства за усилия за отказ от ролята на командира, като първо изисква оценка на риска от американските военни.

Тръмп може да не вижда отбраната на Съединените щати и Европа толкова тясно свързана, както неговите предшественици, но реформирането на командната структура на НАТО по начина, замислен от администрацията, би противоречало на интересите на САЩ за сигурност далеч отвъд Европа. Върховният съюзнически главнокомандващ за Европа традиционно едновременно заема позицията командир на Европейското командване на САЩ. Тази договореност позволява на върховния съюзнически главнокомандващ незабавно да ангажира американски сили – в американската верига на командване – с НАТО, което е особено важно предимство, когато Съединените щати провеждат мисии в други театри на военните действия, които изискват достъп до съоръжения за зареждане с гориво и активи, разположени в Европа.

Сред някои американски служители в областта на отбраната стана модерно да се описват плановете за намаляване на американската роля в НАТО като културна промяна от „едно плюс 31“ към „едно от 32“. Европейците и канадците, според идеята, трябва да се чувстват комфортно да третират Съединените щати просто като още един съюзник, а не като лидер на алианса.

Администрацията на Тръмп обаче изглежда не оценява неизбежния компромис, който би съпътствал подобна промяна. Намалявайки своя дял от тежестта, Вашингтон неизбежно би свил и обхвата на контрола си върху НАТО. Дори ако администрацията е готова да пожертва този контрол, за да се освободи най-накрая от изискванията за управление на съюзниците, които тя смята за ограничаващи Съединените щати, изоставянето на лидерския пост – и всички предимства, които идват с него – всъщност би ограничило свободата за безпрепятствено действие на световната сцена, която администрацията твърди, че толкова високо цени.

Съединените щати може и да не се оттеглят окончателно от НАТО. Но тихото им оттегляне от ролята на мениджър на алианса, усъвършенствана в продължение на десетилетия в обща полза на Вашингтон и Европа, ще сложи край на близо век продуктивно партньорство, като по този начин ще отслаби окончателно Съединените щати.