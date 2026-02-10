Западните Балкани под засилено внимание от НАТО

НАТО отделя особено внимание на Западните Балкани, имайки предвид тревожните тенденции през последните години. Алиансът счита, че местните държавни ръководители носят голяма отговорност за стабилността на региона.

В разговор с журналисти от Западните Балкани в Брюксел представител на НАТО подчерта, че регионът има стратегическо значение и че военният блок остава твърдо ангажиран с дългосрочната му стабилност, като „няма да допусне възникването на вакуум в сигурността“.

„Наблюдаваме тревожни тенденции, особено през последните няколко години, което налага внимателно следене на развитието на ситуацията“, каза той, напомняйки, че инцидентите в Косово през 2023 г. са предизвикали сериозна загриженост сред съюзниците, тъй като имат потенциал да доведат до по-широки последици, а не засягат само Косово. Освен това са посочени и други проблемни процеси в региона, сред които кампании за дезинформация, хибридни заплахи, политическо напрежение, разделяща реторика и липса на напредък в диалога между Сърбия и Косово.

По думите на представителя на НАТО в момента не се отчита непосредствен риск от ескалация, но има достатъчно основания Алиансът да остане предпазлив, ангажиран и да продължи внимателно да наблюдава ситуацията.

Той подчерта, че случващото се в региона не е изолирано от външни влияния и заплахи, а Западните Балкани са уязвими поради политическите процеси и въпросите, свързани със сигурността. Затова НАТО и другите международни фактори имат основание да бъдат по-ангажирани в ролята си на стабилизиращ фактор.

НАТО, заедно с Европейския съюз и международната общност, подкрепя мира и стабилността на Западните Балкани,

но не може да постигне това самостоятелно. Основната отговорност остава на местните лидери. Представителят на Алианса призова политиците в Босна и Херцеговина, Сърбия и Косово да се ангажират конструктивно с цел постигане на просперитет, траен мир, стабилност и напредък в реформите и интеграционните процеси. Изявлението бе направено в навечерието на срещата на министрите на отбраната на страните членки на НАТО, коята ще се проведе на 12 февруари.

Той отбеляза, че Сърбия е важен партньор на НАТО за регионалната стабилност и че укрепването на отношенията е в общ интерес, като отново подчерта необходимостта от пълна отговорност за нападението срещу военнослужещи от КФОР в Звечан през май 2023 г., както и за сблъсъците в село Банска през септември същата година. По думите му има редовни контакти между генералния секретар на НАТО Марк Рюте и сръбския президент Александър Вучич, включително по въпросите, свързани с посочените случаи в Косово./ БГНЕС