Порошенко към Тръмп и Зеленски: Не забравяйте, че Путин е агент на КГБ

Бившият украински президент Петро Порошенко има два ключови съвета за всеки, който преговаря с Владимир Путин. Първият и най-важен - никога не му се доверявайте. А вторият - разговаряйте с руския лидер само, когато спорите от позиция на силата.

Порошенко се опасява, че тези максими се игнорират в настоящите мирни преговори за войната на Русия, в които САЩ са посредници, каза той пред POLITICO в интервю в Мюнхен. Порошенко, така нареченият "Шоколадов крал" на Украйна, се ръководи от опита си с Минските споразумения от 2014 и 2015 г. Предназначени да замразят конфликта за Донбас и подписани от лидерите на Украйна, Русия, Франция, Германия и украинските сепаратисти, нито едно от споразуменията не се е запазило.

Неговите остри наблюдения върху състоянието на преговорите стигат до извода, че руските и украинските делегации се срещат в Женева с американските пратеници Джаред Кушнер и Стив Виткоф в последния кръг от досега неуспешните преговори за прекратяване на войната. Порошенко, първият избран президент на Украйна след въстанието на Евромайдана през 2013-14 г., което свали подкрепяния от Москва Виктор Янукович, е загрижен за посоката на тези мирни преговори.

Бившият президент, който ръководи партията "Европейска солидарност", основната опозиционна фракция в Украйна, смята, че неговият заклет съперник, президентът Володимир Зеленски, е допуснал грешка, като се е въвлякъл в преговори, които изключват европейците, и е трябвало да настоява за незабавно прекратяване на огъня.

"Въпреки катастрофата в Овалния кабинет през февруари миналата година, той е трябвало да се придържа към искането просто за прекратяване на огъня. Той не разбира Путин и не разбира Тръмп. И имаме друг проблем: Тръмп не разбира Путин. И това е глобална трагедия. Не е само трагедия за Украйна", каза Порошенко. "Тръмп смята, че Путин търгува с него и се опитва да получи по-добри мирни условия. Това не е вярно. Путин не търгува. Той има абсолютно различно разбиране. Путин иска да възстанови Съветския съюз. Путин иска да възстанови Руската империя. Нямам съмнение в това. Путин мечтае за мястото си в историята. И без значение цената в загубените животи - руски животи и, разбира се, украински животи."

Порошенко също не смята, че Путин се интересува особено от осигуряването на допълнителни земи в Източна Украйна, които войските му не са успели да завземат и които шефът на Кремъл изисква Киев да предаде при всяко мирно споразумение.

Той е на мнение, че Путин използва това искане, "за да се опита да дестабилизира вътрешнополитическата ситуация в Украйна" и да разруши единството на страната, тъй като всяка териториална отстъпка ще трябва да бъде гласувана на референдум, който би разделил украинците.

"Това е руският сценарий. Не забравяйте, че Путин е офицер от КГБ. Той е специалист по подобни неща", каза Порошенко.

Ботуши на терен

По време на предизборната кампания през 2019 г. Зеленски нападна Порошенко за подписването на провалените Мински споразумения, които бяха изключително непопулярни и които Русия не успя да изпълни.

Порошенко защитава Минския процес. Той посочва, че е отстъпил малко - и много по-малко от това, което Путин е поискал.

"Но поне Минск ми спечели пет години, за да помогна за изграждането на украинската държава, църква и армия", допълни той.

Порошенко вярва, че тези пет години са допринесли за това Украйна да издържи на пълномащабното руско нахлуване през 2022 г. и да предотврати поражението.

Европейците сега трябва да се принудят да се включат в преговорите, като приемат призива на френския президент Еманюел Макрон континентът да участва директно, заяви Порошенко.

"Мисля, че ще се натрупа инерция", каза той, но отбеляза, че е необходима подкрепа от германския канцлер Фридрих Мерц. $Европа има пълното право да бъде на масата за преговори, тъй като тя е тази, която финансира Украйна сега. Въпреки това, без Тръмп, без Америка е невъзможно да се постигне мирно споразумение. Ролята на Съединените щати е важна, но без Европа също нищо не може да се случи. Те могат да играят ролята на добрия и лошия полицай."

Но Порошенко също така вярва, че Тръмп трябва да премине една от червените си линии, за да гарантира следвоенната сигурност на Украйна.

"Трябва да включва присъствие на място. Чие присъствие? На Америка, защото без тях отново ще има конфликт", каза той.

Порошенко вярва, че Тръмп, който изключи разполагането на американски войски в Украйна, може да бъде убеден да промени решението си.

Според Порошенко, през 2017 г., когато той беше президент, а Тръмп беше в първия си мандат, те обсъждаха разполагане на американски войски като част от мироопазващи сили на НАТО или ООН. Тръмп първоначално изключи това.

"Той мрази НАТО. Той мрази мироопазващите операции на ООН", каза Порошенко. Той отбелязва, че Тръмп има предвид наследството си и иска да влезе в историята като президент на мира. "И Тръмп не може да постигне мирно споразумение без присъствие на място."

Национално единство

И Порошенко, и Зеленски отседнаха в един и същ хотел по време на Мюнхенската конференция по сигурност миналата седмица, но пътищата им не се пресекоха.

"Говорил съм с него само три пъти през последните седем години", каза Порошенко. "Последният път беше преди повече от година и обсъдихме така наречения му план за победа и му казах да не се тревожи и че ще го подкрепим, тъй като той е главнокомандващ. За съжаление, това беше последният път, когато говорихме."

Порошенко и Зеленски таят дълбока враждебност един към друг и си разменяха остри заяждания по време на предизборната кампания през 2019 г. Въпреки това, Зеленски спечели с голяма разлика, след като заяви, че може да уреди конфликта с Русия чрез директни преговори с Путин и като се свърже с младите избиратели чрез социалните мрежи с голям успех.

Украинските прокурори, назначени от Зеленски, след това вкараха Порошенко в съдилищата, обвинявайки го в сериозни престъпления, включително държавна измяна, заговор и корупция. Порошенко казва, че всички обвинения са изфабрикувани и е уверен, че на 6 март Върховният съд на страната ще ги обяви за незаконни и противоконституционни.

След поредица от скорошни корупционни скандали, които доведоха до напускането на началника на кабинета на Зеленски, Андрей Ермак, и на фона на нарастващите критики към демократичното отстъпление, политиката на Украйна става все по-крехка, твърди той.

Сега Зеленски е изправен пред парламентарна криза, като повече от 20 от неговите депутати от партията "Слуга на народа" са разследвани за вземане на подкупи, за да осигурят гласове, което би могло да лиши президента от парламентарно мнозинство.

"Парламентът сега е в много дълбока криза", каза Порошенко. "И поради това той няма да има друг избор, освен да сформира правителство на националното единство. Не поставям никакви предварителни условия. Не ми е необходима никаква позиция в правителството, но става въпрос за това дали Украйна ще оцелее или не."