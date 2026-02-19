Кит Харингтън се чувства късметлия заради съпругата си

Кит Харингтън се чувства голям късметлия, че е женен за Роуз Лесли. 39-годишният актьор описва връзката им като "много любяща и осезателна".

Той подчертава, че 38-годишната актриса е била до него по време на трудните периоди. Двамата се запознаха на снимачната площадка на "Игра на тронове" и започнаха връзката си през 2011 г. През юни 2018 г. звездите сключиха брак.

"Ние сме много любящи и осезателни, и ние се уверяваме, че казваме един на друг, че се обичаме. Роуз е просто най-чистата душа. Аз съм голям, голям късметлия, наистина съм. И Роуз беше там по време на всички трудни неща, и тя беше на някои пътешествия с мен. Но наистина проработи", посочи Кит пред "Mr Porter".

Актьорът похвали и двете им деца, каза, че са много мили.

