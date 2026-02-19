IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 142

Кит Харингтън се чувства късметлия заради съпругата си

Женен е за Роуз Лесли

19.02.2026 | 21:45 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Кит Харингтън се чувства голям късметлия, че е женен за Роуз Лесли. 39-годишният актьор описва връзката им като "много любяща и осезателна".

Той подчертава, че 38-годишната актриса е била до него по време на трудните периоди. Двамата се запознаха на снимачната площадка на "Игра на тронове" и започнаха връзката си през 2011 г. През юни 2018 г. звездите сключиха брак.

"Ние сме много любящи и осезателни, и ние се уверяваме, че казваме един на друг, че се обичаме. Роуз е просто най-чистата душа. Аз съм голям, голям късметлия, наистина съм. И Роуз беше там по време на всички трудни неща, и тя беше на някои пътешествия с мен. Но наистина проработи", посочи Кит пред "Mr Porter".

Актьорът похвали и двете им деца, каза, че са много мили.

Какво още сподели той четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Кит Харнигтън Роуз Лесли женена двойка
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem