Кралят на Дания пристигна в Гренландия, за да демонстрира подкрепата си

Кралят на Дания Фредерик Десети пристигна в Гренландия, където ще бъде на тридневно посещение, за да демонстрира подкрепата си за арктическата територия, желана от американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес.
57-годишният монарх, облечен в черно пухено яке, помаха на десетината гренландци, дошли на летището на столицата Нук, за да го поздравят.
Той бе посрещнат от гренландския премиер Йенс-Фредерик Нилсен, съобщиха журналисти от АФП.
Когато обяви посещението си в края на януари, датският крал заяви, че „силно симпатизира“ на гренландците, възмутени от апетитите на Тръмп към автономната датска територия.
„От пресата виждаме и усещаме, че хората са били много обезпокоени – ясно е, че това засяга и нас“, добави той, посочвайки и съпругата си, кралица Мери.
Монархът, който има предимно символична роля, по-късно днес ще посети гимназия в Нук, Кралската гренландска рибарска компания и щаба на Арктическото командване, което отговаря за наблюдението и защитата на суверенитета на Кралство Дания в арктическия регион. Той ще приключи деня с кафе в културен център, предаде БТА.
Днес Фредерик Десети ще пътува до Манитсок, на около 150 километра северно от Нук, където ще се срещне с местни предприемачи.
В петък кралят ще бъде още по-на север, в Кангерлусуак, където ще посети арктически тренировъчен център на датската армия.
Въпреки трудното колониално минало на Дания в тази автономна територия монархията отдавна се радва на голяма популярност в Гренландия, отбелязва АФП.
Като любител на природата, Фредерик участва в четиримесечна ски експедиция от 3500 километра през Гренландия през 2000 г. като част от елитния патрул „Сириус" на датския флот, припомня АФП.