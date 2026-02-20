Мицкоски с надежда: Възможно е членство в ЕС без право на глас

Премиерът на Република Северна Македония Христиан Мицкоски каза, че има вариант за членство в Европейския съюз, но без право на глас, което, както той заяви, би се случило през 2027 г., като част от сценарий, свързан с мирния план за Украйна, пише „Курир”.

„Има една идея, която се чува все по-силно в Брюксел и наоколо и тя включва мирния план за Украйна, при който на практика интеграцията на Украйна, с цел бъдещо възстановяване, в рамките на ЕС би била на бърза писта. Това би било безпринципно спрямо Западните Балкани и има два сценария. Добре е, че сме и в двата сценария. Първият сценарий е Украйна, заедно с Черна гора, Албания и Македония, да стане член на ЕС в началото на 2027 г., да седне на масата, македонското знаме да се вее в Брюксел, но без право на глас. Да участва в работата на съвета, комисиите, органите, с много механизми за вътрешен контрол”, каза Мицкоски в „Само интервю“ по телевизия Канал 5.

Той добави още, че има две задължителни условия - обща външна политика и политика на сигурност, която е затворена у нас, и върховенство на закона. На въпрос дали условията включват конституционни промени, той заяви, че „предполага, че ще бъде така, защото беше приета от предишното правителство“.

„Тази интеграция ще се случи през 2027 г. Второто условие е други страни от региона, Босна и Херцеговина, Сърбия, Косово и Молдова, да се присъединят към това. Това е, което се чува в Брюксел, това се чу в Мюнхен, но зависи от много параметри, от мирния план за Украйна, от консенсуса за евентуално мирно споразумение и т.н. Светът се променя динамично и ще продължи да се променя, трябва да бъдем умни, да предвиждаме тези промени и да се адаптираме”, заяви Мицкоски.

Той обяви, че правителството ще работи върху решение за деблокиране на процеса на европейска интеграция на страната, но не под натиск. Той оцени, че аргументите са на тяхна страна и че те се оформят в международната общност.

Ще бъдем, обяви Мицковски, абсолютно проактивни в този процес, ще предлагаме и ще търсим решение, защото това, което наследихме и което беше прието от предишното правителство, по същество не е решение и мнозинството от гражданите в Македония не го приемат.

Докладчикът на Европейския парламент за Македония, евродепутатът Томас Вайц, според Мицкоски, „не казва спешно да се приемат конституционните изменения, а да се приемат“.

„Всички знаем това, не можем да пренебрегнем слона, който някой е донесъл в стаята. Но има и други неща, които разглеждаме, така че нека видим как можем да постигнем компромис, така че всички да се възползват от процеса. Оценявам, че досега всички правителства, които са приели компромиси в ущърб на македонската идентичност и бъдещето на държавата, са направили това, което са обещали да направят, за да постигнат цената. Те никога не са успели, защото винаги има – ако”, каза Мицкоски.