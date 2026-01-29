Мицкоски: Докато съм премиер, няма да има конституционни промени

Премиерът на РСМ Християн Мицкоски се зарече, че докато заема поста, промени в Конституцията няма да има.

Думите на министър-председателя бяха оценени от медиите в РСМ като “много крайна позиция”, която поставя под въпрос евроинтеграцията на страната. Според частната агенция “Макфакс“ Мицкоски още повече е затвърдил твърдите си позиции относно конституционните промени.

Той подчерта, че ако не бъдат изпълнени две ключови условия - гарантирани права за македонците в България и твърди гаранции, че страната няма да се сблъска отново с блокади по субективни причини - няма да има промени.

В отговор на парламентарен въпрос от депутата Скендер Реджепи премиерът на РСМ подчерта, че първото условие е “македонската общност“ в България да получи правата, които ѝ принадлежат в съответствие с международното право, международните конвенции и резолюциите за правата на човека.

“Няма да има конституционни промени, докато аз съм министър-председател, ако не бъдат изпълнени поне две условия. Първото е македонците в България да получат гарантираните права, а второто – да получим ясни гаранции, че вече няма да има двустранно вето, унижения и блокади по субективни причини“, подчерта Мицкоски.

Той уточни, че критиките и условията, свързани с върховенството на закона, борбата с престъпността или неправилното функциониране на институциите, са легитимни, но “идентичността и двустранните въпроси не трябва да бъдат причина за възпрепятстване на европейския път на страната“.

Премиерът на РСМ повтори, че няма да подкрепи конституционни изменения без тези гаранции и призова депутатите в бъдеще да не подкрепят подобен процес без, както каза, ясна защита на националните и идентичностните въпроси.

В обръщението си Мицкоски акцентура и на ситуацията с “правата на македонците в България“, заявявайки, че те търсят само възможността да се сдружават и да представляват правата си чрез организацията ОМО “Илинден“ – Пирин.

“Отнети са им правата на културна автономия, език и идентичност. Днес те търсят само сдружение, което да представлява правата им. Това твърде много ли е? Целите ѝ са насочени против единството на българската нация, суверенитета и териториалната цялост на страната“, каза Мицкоски.

През юни 2022 г. Северна Македония прие т.нар. “френско предложение“, което е одобрено от всички държави членки на ЕС. Съгласно нея, за да стартират преговорите между Скопие и ЕС, българите трябва да бъдат включени в преамбюла на македонската конституция и във всички нейни части, отнасящи се до общностите. Северна Македония също така трябва да спазва Договора за добросъседство, както и двата протокола към него. / БГНЕС