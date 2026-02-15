IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мицкоски: За нас членството в ЕС не е милост, а нещо, което отдавна заслужаваме

До последно ще разказваме македонската приказка, заяви той

Снимка: БГНЕС

(Северна) Македония и регионът нямат нужда от безкраен процес, а от заслужено и предвидимо европейско бъдеще. Време е реформите и трудът на нашите граждани да бъде оценени правилно.

Това заяви северномакедонският премиер Християн Мицкоски относно участието си на Мюнхенската конференция по сигурността.

"Обясняваме нашата гледна точка, предизвикателствата пред народа и държавата през последните десетилетия в евроинтеграцията, всички нередности и неправдата", каза той пред МРТ.

"За нас членството в ЕС не е милост, а нещо, което отдавна заслужаваме. До последно ще разказваме македонската приказка. Дори и един да остане ще се борим до край. Ще бъдем търпеливи.", допълни Мицкоски.

Той подчерта на срещите си, че същината е да не се руши имиджа и доверието в ЕС, защото "македонските граждани са фрустрирани и чувстват, че някой отвътре в ЕС" прави именно това.

Според него САЩ са изпратили послание с рамката на търговско споразумение, че Северна Македония е най-големият им партньор в тази част на Европа.

