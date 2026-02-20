Ще успеят ли Андрю и Епстийн да свалят монархията?

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, по-малкият брат на крал Чарлз, е арестуван по подозрение в злоупотреба с публична длъжност, с което е премахнала една от последните му защити от последствията от действията му.

Арестът напомня на Андрю, че вече не може да казва неистини за връзката си с Джефри Епстийн и повдига съмнения относно достоверността му при отричането на твърденията за секс с Вирджиния Джуфре, непълнолетна, доставена от него.

Скандалът около Андрю повдигна въпроси относно способността на монархията да оцелее, като някои твърдят, че щетите, причинени от бившия принц, са катастрофални, но не сериозни и че монархията е оцелявала след скандали в продължение на десетилетия.

В момент на драматична ирония чичото на принц Хамлет, Клавдий, който е убил брат си, за да узурпира трона на Дания, лицемерно се хвали, че божествена защитна сила или бариера предпазва монарси като него от вреда. „Има такава божественост, която защитава краля.“ Твърде дълго Андрю Маунтбатън-Уиндзор, опозореният по-малък брат на крал Чарлз, е бил „защитен“ от британския елит от последствията от действията или евентуалните си провинения, пише за Bloomberg редакторът Мартин Айвънс.

Арестът му от полицията на 66-ия му рожден ден по подозрение за злоупотреба с публична длъжност премахва една от последните от тези защити. Това е единствено правилно. Един от основните принципи на върховенството на закона е, че държавните служители, политиците и дори принцовете не са имунизирани от правни последици. Не може да има изключения от правната максима, цитирана от британските съдии от векове: „Никога не бъдете толкова високомерни, законът е над вас.“

Обвинение или съдебно действие не следва автоматично арест. Друг основен принцип на върховенството на закона е презумпцията за невиновност, освен ако не бъде доказана противната. Но това напомня на Андрю, че вече не може да казва неистини за връзката си с Джефри Епстийн, която е продължила дълго след като финансистът е бил осъден и затворен за сводничество на непълнолетна.

Публикуването на досиетата на Епстийн в САЩ разби собствения ретуширан разказ на Андрю за това приятелство. Това повдига съмнения относно достоверността на неговата информация в скандално телевизионно интервю на BBC, където той отрече да е правил секс с Вирджиния Джуфре, непълнолетна, сводена от Епщайн и неговия съучастник Гислейн Максуел. Последиците от лъжесвидетелстването за Андрю биха били тежки.

Чашата на страданието на Андрю прелива. Твърденията, свързани с досиетата на Епстийн, са, че е препращал поверителни доклади на финансиста, докато е бил търговски пратеник на Обединеното кралство. Полицията претърсва както бившия му дом в Уиндзор, така и новия му адрес във вътрешно изгнание в Кралското имение в Норфолк. Бившият премиер Гордън Браун също поиска полицията да го разследва като съучастник или свидетел на използването от Епстийн на летищата Станстед и Лутън в Лондон за трафик на жени и момичета.

Управляващият естаблишмънт на лейбъристите обаче беше решен да си затваря очите. Пороците на Андрю също бяха скрити на видно място в продължение на много години и бяха игнорирани по подобен начин.

По времето, когато работех във вестник „Сънди Таймс“, през 2007 г. разкрихме, че неизвестен казахстански олигарх е купил бившия дом на тогавашния принц в парка Сънингхил за 3 милиона паунда над исканата цена и с приблизително 7 милиона паунда повече от пазарната стойност на имота. Назначен за официален търговски пратеник от премиера Тони Блеър, за да угоди на майка си, покойната кралица Елизабет II, Андрю стана покровител на Британско-казахстанското дружество съвместно с диктатора на страната Нурсултан Назарбаев. Продажбата впоследствие беше свързана с казахстанска схема за пране на пари, но по това време Андрю отказа да дава каквито и да било отговори за причината за доброто си състояние.

Не след дълго след появата на тази история бях поканен на вечеря от посредник, за да се срещна с тогавашния принц. Това беше покана, която беше лесно да се откаже.

Някои майки са слепи за недостатъците на децата си. Андрю беше любимецът на покойната кралица. Когато Джуфре го съди в съд в Ню Йорк, обвинявайки го в сексуално посегателство, кралицата предостави 7 милиона паунда за неговото извънсъдебно споразумение от 12 милиона паунда, допълнени с 3 милиона паунда от наследството на съпруга ѝ. Андрю категорично отричаше всички обвинения по това време и все още го прави.

Премиерът Киър Стармър, чийто собствен мандат е застрашен след серия от скандални назначения, включително това на Манделсън, е уязвим от обвинението, че толерира „момчешки клуб“ на № 10. Той няма да осигурява никаква защита. Братът на Маунтбатън-Уиндзор, кралят, заявява, че „законът трябва да си поеме по пътя“. Може ли монархията да оцелее след скандала?

Циниците ще отговорят, че щетите, причинени от Андрю на кралското семейство, са катастрофални, но не сериозни

В края на краищата, монархията оцелява след скандали от десетилетия, дори векове.

Споменът за „злите чичовци“ на кралица Виктория, забележително лоша група развратници и негодници от времето на Регентството, скоро е изтрит от добродетелния ѝ брак с принц Алберт, стълб на германската праведност и интелектуална висока сериозност. Привързаността на Едуард VII към актрисите и конете никога не е навредила особено на институцията, а абдикацията на внука му Едуард VIII през 1936 г., за да се ожени за разведена американка, е запазила буржоазната благоприличие и въпреки това е подарила на света бляскава кралска любовна история. Крахът на приказния брак на Чарлз с принцеса Даяна, който е поддържал лъскавите клюкарски списания в бизнеса в продължение на години, само е подобрил пазарността на институция, наречена „Фирмата“ от кралските инсайдери.

Във всяка кралска легенда, включително и за Хамлет, трябва да има зъл чичо, който обезценява добродетелите на добрия принц или принцеса. Пороците на Андрю и тези на бившата му съпруга Сара Фъргюсън са перфектен контраст с двойката добрички - неговия племенник Уилям и съпругата му Катрин, принцът и принцесата на Уелс - или поне с техния добре изпипан публичен имидж. Великият викториански авторитет по британската конституция, Уолтър Бейджхот, предупреди, че разкриването на механизмите на монархията ще „просветли магията“. Той не е предвидил, че гладът на публиката за жертвен злодей на Епстийн може да се превърне в съществена част от представлението.

И все пак циниците може би са подценили как този скандал ги надминава всички. Може да чуем повече за неразумния избор на компания на Андрю - уж включваща китайски шпионин - и степента на участието му в мрежата на Епстийн у дома и в чужбина. Освен ако не изчисти името си, намесата на покойната кралица в уреждането на съдебното дело на Андрю все повече ще изглежда на обществеността като плащане на пари за мълчание. И не е нужно да си моралист, за да се притесняваш, че твърденията за спекулации, а не виковете на предполагаеми жертви, са довели Андрю до вниманието на полицията.