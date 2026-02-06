Тръмп срещу Папата: какво би казал Исус за акциите на ICE?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп твърди, че е "направил повече за религията от всеки друг президент", докато защитава агресивната си политика за депортиране от критики от религиозни лидери, включително Папата.

Тръмп използва годишното си обръщение към Националната молитвена закуска, за да обясни, че "трябва да изгоним лошите", след като роденият в Чикаго Лъв XIV апелира към Америка да се отнася с нелегалните мигранти "хуманно" и с "достойнство".

Президентът рекламира религиозните си качества, след като Майк Джонсън, председателят на Камарата на представителите и набожен южен баптист, започна библейска битка относно имиграционната политика с Папата тази седмица. В отговор на цитираното от Папата Матей xxv, 35 ("Бях странник и ме пуснахте вътре"), Джонсън публикува "християнският аргумент за депортиране", използвайки обширни цитати от Писанието, като Еклесиаст viii, 11 ("когато престъплението не се наказва бързо, хората чувстват, че е безопасно да вършат зло").

Спорът - в който участва и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който е католик и отвърна на удара на папата, заявявайки, че "граничната сигурност е... хуманитарна" - идва в момент, когато администрацията на Тръмп се стреми да си възвърне подкрепата за своя твърдолинеен подход. Рейтингите на одобрение спаднаха рязко, откакто федералните имиграционни агенти застреляха двама американски протестиращи в Минеаполис, а множество видеоклипове, публикувани онлайн, показаха брутално отношение към заподозрени и наблюдатели, пишат от The Times.

Тръмп похвали Найиб Букеле, президентът на Ел Салвадор, който беше почетен гост на молитвената закуска във Вашингтон и е приел над 200 венецуелци и салвадорци, депортирани от САЩ, в изключително строгия "мега-затвор" на страната си. Отдавайки признателност на Букеле за това, че е приел "убийци и наркодилъри", Тръмп каза:

"Знаете ли, това е религиозна закуска, ще си тръгнете и ще кажете, че той е най-злият син на оръжието, когото съм виждал. Но аз не съм. Просто искам да запазя страната си в безопасност. Много е просто. Трябва да пазим страната си в безопасност."

Връщайки се по-късно към темата за депортирането, Тръмп добави:

"Трябва да изхвърлим лошите. Трябва да го направим... ние сме много строги по отношение на закона, реда и престъпността и не ми се иска да го казвам, защото изглежда не върви ръка за ръка с молитвеното събитие, но не може да има хора, които ходят на църкви и излизат, а престъпници да се възползват и да правят неща, които никой дори не иска да опише."

Администрацията на Тръмп остро се противопоставя на критиците на морала на централното му обещание да арестува и депортира един милион имигранти, пребиваващи незаконно в Америка всяка година.

В исторически план последователните администрации са си затваряли очите за дългогодишните мигранти, които са се интегрирали, като са плащали данъци, са приемали работа и са отглеждали деца в САЩ - самият Тръмп каза, че първите, които ще бъдат обект на депортиране, ще бъдат "най-лошите от най-лошите". Имиграционните агенти обаче сега извършват обиски на работни места и съдебни сгради, където мигрантите се стремят да узаконят статута си.

През ноември Конференцията на католическите епископи на САЩ осъди политиките и създаде мрежа за подкрепа на имигрантите.

"Ние се противопоставяме на безразборното масово депортиране на хора", казаха епископите. "Молим се за край на дехуманизиращата реторика и насилие, независимо дали са насочени към имигранти или към правоприлагащите органи."

Пап Лъв призова за "задълбочено размишление" върху подхода към мигрантите, живеещи в САЩ без пълен легален статут.

"Трябва да търсим начини да се отнасяме хуманно към хората, да се отнасяме към тях с достойнството, което имат", каза той през ноември. "Ако хората са в Съединените щати незаконно, има начини да се справим с това. Има съдилища, има система за правосъдие."

Той добави, че "всяка държава има право да определя кой, как и кога хората влизат", но има хора, "които живеят добър живот и много от тях в продължение на десет, петнадесет, двадесет години и те се отнасят с тях по начин, който е изключително неуважителен".

Ванс отговори, че "отворените граници... всъщност не са добри за достойнството дори на самите нелегални мигранти. Граничната сигурност не е добра само за американските граждани, тя е хуманитарното нещо, което трябва да се направи за целия свят".

Джонсън заяви тази седмица, че "суверенните граници са библейски, добри и правилни... не е защото мразим хората отвън, а защото обичаме хората отвътре".

Той последва това, като публикува отговор, насочен към папата, казвайки:

"Америка е най-доброжелателната нация в света досега. Не можем обаче да запазим тази сила и щедрост, ако се откажем от собствената си безопасност и суверенитет. Запазването на закона и реда и осигуряването на сигурността на границите ни не трябва да бъдат партийни въпроси, а въпроси на здравия разум. Това със сигурност са отговорности, напълно разрешени от Библията - и очаквани от нас от Бог."

Тръмп говори повече от час на Националната молитвена закуска, организирана всяка година от фондация, която събира религиозни, политически и бизнес лидери на Вашингтон за сутрин на молитва и работа в мрежа. Той обяви, че на 17 май ще има молитвено събитие в Националния мол, за да "преосвети Америка като една нация под Бог", повтаряйки фразата от Клетвата за вярност.

Той изброи мерките, предприети за насърчаване на религиозните каузи по време на неговото президентство, от бомбардирането на нападателите на ИДИЛ срещу християни в Нигерия до поемането на заслуги за възраждането на християнството в САЩ.

"През 2025 г. в Съединените щати бяха продадени повече копия от Светата Библия, отколкото по всяко време през последните 100 години. А сега какво ще кажете за това?" заяви той.

Тръмп каза на публиката, че "се е нуждаел" от победата си на изборите през 2024 г. "заради собственото си его... Щях да имам лошо его до края на живота си. Сега наистина имам голямо его".