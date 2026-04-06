Украинска атака е повредила пристанище в Новоросийск

Руското министерство на отбраната заяви днес, че Украйна е атакувала през изминалата нощ пристанищна инфраструктура в Новоросийск, повреждайки пристанищни докове на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) и че атаката е предизвикала пожар в четири петролни резервоара, съобщиха руските медии.

Каспийският тръбопроводен консорциум изнася преобладаващата част от казахстанския петрол на световните енергийни пазари, но Казахстан заяви по-рано днес, че обемите на изнасяния от него петрол не са били засегнати, отбелязва Ройтерс.

В резултат на украинска атака с дронове пожар е възникнал през нощта и в петролния терминал "Шесхарис" в пристанището на Новоросийск, принадлежащ на руската компания "Транснефт", казаха двама източници пред Ройтерс.

По думите им засегнат е бил ключов кей на "Транснефт" близо до котвени стоянки 1, 1а и 2. Стоянка 1 може да обслужва танкери с тегло до 250 000 тона, а стоянка 2 - до 90 000 тона, заявиха източниците. Засега няма информация за отражението на атаката върху възможностите за товарене на петрол. Компанията оператор на петролния терминал не е отговорила още на искането на Ройтерс за коментар.

Украинските военни са поразили през нощта руски боен кораб в черноморското пристанище Новоросийск, както и петролна платформа край Крим, обяви днес командирът на украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс.

Ударът е бил нанесен срещу руската ракетна фрегата „Адмирал Макаров“, заяви Бровди в приложението „Телеграм“.