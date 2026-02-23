IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Северна Корея пак си избра Ким Чен-ун за генсек

Това се случи на Деветия конгрес на управляващата Корейска трудова партия

23.02.2026 | 08:12 ч. 13
Снимка БГНЕС

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е преизбран за нов мандат като генерален секретар на управляващата партия на Северна Корея, съобщи агенция КЦНА, цитирана от Ройтерс.

Това се случи на Деветия конгрес на управляващата Корейска трудова партия, който започна в четвъртък. По време на конгреса са избрани и членове на Централния комитет на партията и са приети промени в партийния устав, информира КЦНА, без да предостави допълнителни подробности за промените.

В доклад на Корейската трудова партия на Ким Чен-ун са приписани заслуги за повишаване на престижа на Северна Корея, създаване на международна среда, благоприятна за революционната борба, и укрепване на военната мощ на страната „в елитна и мощна армия“.

Под негово ръководство са били радикално подобрени севернокорейските възможностти за военното възпиране чрез ядрените сили на страната. /БТА

Ким Чен-ун северна корея конгрес преизбран
