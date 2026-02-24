Двама души са убити при взрив пред московска жп гара

Двама души бяха убити в ранните часове на днешния ден при експлозия пред московска жп гара, съобщи местната полиция, цитирана от ТАСС.

Московската полиция съобщи, че около 00:05 ч. местно време (01:05 ч. българско време) неизвестно лице е доближило патрулка на пътната полиция на площада пред Савеловската гара в центъра на Москва, след което последвала детонация на неустановено взривно устройство. При взрива е загинал атентаторът и един полицейски служител, а още двама са ранени. Патрулната кола е смачкана до неузнаваемост от взривната вълна, но не се е запалила.

На място са пристигнали служители на руския Следствен комитет и линейки. Площадът пред гарата е отцепен от полицията и движението на градския транспорт в района е спряно, посочва ТАСС.

Образувано е наказателно дело за посегателство над живота на служител на правоприлагащите органи и притежание на взривно устройство.

Засега полицията не посочва дали работи по конкретни версии за взрива.

(БТА)