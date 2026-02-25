IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 52

Кола се блъсна челно в крайпътно дърво до с. Върба, двама са загинали

Жена и 7-годишно момче са настанени в болницата във Видин

25.02.2026 | 11:43 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Двама души са загинали при пътнотранспортно произшествие тази сутрин по пътя между Белоградчик и село Рабиша, в района на село Върба, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът за инцидента е подаден около 5:30 часа. По първоначални данни лек автомобил е напуснал пътното платно и се е блъснал челно в крайпътно дърво. 

На място са загинали 74-годишният водач от село Дъбравка и 54-годишна жена от село Рабиша. 

Двама пътници – 46-годишна жена и седемгодишно момче, са настанени за лечение във видинската болница. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията, цитирана от БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа Белоградчик - Рабиша село Върба
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem