Кола се блъсна челно в крайпътно дърво до с. Върба, двама са загинали

Двама души са загинали при пътнотранспортно произшествие тази сутрин по пътя между Белоградчик и село Рабиша, в района на село Върба, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Сигналът за инцидента е подаден около 5:30 часа. По първоначални данни лек автомобил е напуснал пътното платно и се е блъснал челно в крайпътно дърво.

На място са загинали 74-годишният водач от село Дъбравка и 54-годишна жена от село Рабиша.

Двама пътници – 46-годишна жена и седемгодишно момче, са настанени за лечение във видинската болница. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията, цитирана от БТА.