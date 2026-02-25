IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Двегодишно дете почина от токов удар в Ботевград

Извършени са огледи, разследването продължава

25.02.2026 | 11:35 ч. 0
Снимка: Пиксабей

Дете загина, покосено от токов удар в Ботевград.

Около 23 часа на 23 февруари в РУ-Ботевград постъпил сигнал от Филиала за спешна помощ в града за докарано дете на около 2 години без признаци на живот, като е констатирана смъртта му.

Полицейските служители установили, че починалото дете е било донесено от родителите му, които са посочили, че е било поразено от токов удар в дома им в Ботевград, съобщават от МВР.

Извършени са огледи.

По случая е образувано досъдебно производство, разследването по което продължава.

Тагове:

токов удар двегодишно почина
България
Водещи
