Експерти: Правим избори с един и същи хора в комисиите и едни и същи грешки

На прага сме на поредните парламентарни избори, които се правят от едни и същи хора в комисиите, и се допускат едни и същи грешки, подчертават експерти. Днес се очаква в пленарна зала да се гласува и ветото на президента Илияна Йотова върху Изборния кодекс.

Ветото на Йотова

Председателят на Общинската избирателна комисия в София Полина Витанова каза, че е традиция да се правят промени в Изборния кодекс в навечерието на изборите. Според нея обаче тези промени не променят изборните правила.

“Броят на секциите в чужбина измести фокуса. Няма да се налага да се борим с нещо, с което не се е работило досега", отбеляза Витанов в предаването “България сутрин”.

Изборният експерт Стоил Стоилов очаква ветото да бъде преодоляно.

“Ако депутатите от БСП се вслушат в своя лидер, очаквам то да мине. Проблемът с гласуването с външния електорат виси в България от много време. Трябва да направим активна регистрация на българските граждани в чужбина, които желаят да гласуват. Трябва да се обсъди дали е време да се въведе критерий "уседналост" в чужбина за допускане до право на гласуване. Нашите законодателите не се интересуват от тази тема", коментира Стоилов за Bulgaria ON AIR.

По думите му в случая се въвежда механично ограничение от 20 секции. "Защо не са 22? Някъде има ли доклад", попита Стоилов и добави, че идеята е да бъде ограничен вотът от Турция.

Комисии с едни и същи хора

Витанова алармира, че всеки път на избори има хора, които не се научават да работят качествено и стоят в комисиите заради парите от държава: "От партиите се дават хора, които всеки път грешат”, добави председателят на ОИК.

"На консултациите те представят списък с имена, който имат от предходните избори. Оттам започва смяната, тя е почти ежедневна. За партиите е много по-лесно популисткото говорене за честни и нечестни избори. Няма как това да доведе до доверие в изборния процес. Ако изборите са нечестни, то политиците са допринесли в голяма степен за това", обясни Витанова.

Гледайте видеото с целия разговор.