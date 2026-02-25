Арестуваха бившата жена на Еминем ВИДЕО

Бившата съпруга на Еминем - Ким Скот - се оказа в центъра на полицейска драма в Мичиган, след като беше арестувана за шофиране под въздействието на алкохол и бягство от местопроизшествие.

Случаят се разиграва около 20:00 ч. в понеделник. Ким тръгва от дома си заедно със сина си Паркър и трима негови приятели, за да отидат на пазар. По пътя тя удря паркиран автомобил на своята улица, но не спира. Вместо това продължава да шофира и при опит да влезе в алеята си се врязва с белия си Range Rover в гаражната врата, пише TMZ.

Съсед, станал свидетел на инцидента, подава сигнал до полицията. Служителите откриват автомобила пред къща наблизо. Когато отиват на адреса, Ким отваря вратата и признава, че джипът е неин и че го е управлявала по-рано същата вечер.

"Знам за какво става въпрос", казва тя на един от полицаите.

Признава, че е ударила превозно средство, паркирано край пътя, но твърди, че "друга кола я е принудила да се сблъска с него". Допълва, че е възнамерявала да се върне на мястото по-късно.

Първоначално заявява, че не е пила, но впоследствие признава, че е изпила две маргарита, а в друг момент казва, че се е почерпила с питие преди два часа. Според полицейския доклад, тя изглеждала объркана, със замъглен поглед, забавена и неясна реч и отпуснато поведение. Служителят съобщава, че е усетил силна миризма на алкохол от дъха ѝ. Направеният тест с дрегер отчита 0,79 промила алкохол в кръвта.

При претърсване на автомобила полицаите откриват празна мини бутилка Crown Royal Apple във вратата от страната на шофьора, както и кенче, в което изглеждало, че отново има алкохол. В доклада се отбелязва още, че по време на процедурата по задържане Кимбърли клюмала и изглеждала отпусната, докато изчаквала инструкции.

Тя е откарана в болница заради наранявания и е изписана рано във вторник сутринта. Към момента срещу нея са повдигнати две обвинения - за управление на моторно превозно средство в нетрезво състояние и за напускане на местопроизшествие след причиняване на материални щети. Засега тя не се е явила в съда.

Адвокатът ѝ Майкъл Смит заявява пред TMZ, че към момента Ким не е официално задържана и не е издадена активна заповед за арест. Ако такава бъде издадена, тя ще се предаде доброволно. По думите му Ким е "добър човек, прекрасно човешко същество", а случилото определя като "нещастна ситуация".

От инцидента бяха разпространени и кадри от бодикамерите на полицаите.

На първия запис Ким изглежда напълно дезориентирана, докато ѝ правят предварителен тест с дрегер. Очевидно не го преминава, защото полицаите веднага започват да ѝ слагат белезници. Тя не оказва съпротива - единственото, което иска, е семейството ѝ да разбере какво се случва, а служителите се съгласяват.

Второто видео е от по-ранен разпит. Първоначално Ким казва на полицай, че не е пила тази вечер, но след като той ѝ посочва, че е блъснала джипа си в собствената си гаражна врата, тя си признава.

В последния клип полицаите претърсват колата ѝ и откриват въпросните бутилки и кенчета със сода, смесени с алкохол.

Ким Скот и Еминем сключват брак през 1999 г., развеждат се през 2001 г., а през 2006 г. за кратко отново се женят за няколко месеца. Двамата имат една обща дъщеря - Хейли Джейд.