Как войната на Тръмп срещу Иран заплашва да повиши цените на петрола и инфлацията?

Ударите на САЩ и Израел срещу иранския режим и военните заплашват да обърнат световния пазар на петрол и да предизвикат шокови вълни в световната икономика.

Правителството на Катар, един от най-големите износители на втечнен природен газ в света, призова корабособствениците да преустановят морските си дейности. Десетки танкери се отклониха от Персийския залив в ранните часове на конфликта. Американският флот посъветва танкерните компании да избягват близките води, тъй като не може да гарантира тяхната безопасност, според предупреждение от браншова организация.

Тръмп заяви, че САЩ са започнали мащабна военна операция с много по-широки цели от ударите през миналата година, насочени срещу ирански ядрени обекти. Атаките рискуват да предизвикат по-широка регионална война и по-големи икономически сътресения от предишния конфликт. Иран реагира бързо в събота, като изпрати поредица от ракети към Израел и американски военни бази в целия регион.

„Последиците от тази война могат да бъдат значителни, тъй като петролът е суровина за голяма част от световната икономика“, заяви Едуард Фишман, директор на Центъра за геоикономически изследвания към Съвета за външни отношения. „Може да се наблюдават последици за паричната политика и инфлацията.“

Търговците и брокерите на петрол се втурнаха да оценят степента на сътресенията, включително дали трафикът все още може да преминава през пролива Хормуз, който е жизненоважен път за доставките на енергия.

В събота корабите получиха предупреждения по иранското радио да не влизат в пролива, според екипажите, работещи в региона, и Aspides, военноморското командване на Европейския съюз (ЕС).

Опитът да се затвори пролива за продължителен период, един от възможните отмъстителни актове на Иран, би бил апокалиптичен сценарий за световните пазари на петрол.

Почти една пета от петрола, консумиран ежедневно в света, преминава през дълбокия канал между Иран и Оман, като голяма част от него идва от Саудитска Арабия и други арабски производители от Персийския залив.

В миналото големи прекъсвания в доставките – или дори заплахата от такива – са водили до скок в цените на петрола, който е подхранвал инфлацията и е имал далекосъщителни последици за световната икономика.

След като Русия, която е световна сила в областта на суровините, нахлу в Украйна през 2022 г., световният бенчмарк за петрола скочи до почти 140 долара за барел в рамките на дневната търговия – близо до рекордно високо ниво. През последните седмици цената на суровия петрол тип Брент се повиши на фона на опасенията от евентуална американска атака срещу Иран, като в петък затвори на около 72 долара за барел.

Скокът в цените на енергията ще затрудни потребителите и ще заплаши да обърне крехката световна икономика, която вече е засегната от търговски конфликти. Той може също да насърчи централните банки да спрат да понижават лихвените проценти или дори да подтикне някои от тях да ги повишат.

„Ограничен брой удари биха могли да доведат цената на петрола до 80 долара за барел, докато по-дълъг конфликт, който води до прекъсване на доставките, би могъл да доведе до много по-високи цени, което би имало съществено влияние върху глобалната инфлация“, пишат анализаторите от Capital Economics до клиентите си.

Затварянето на Ормузкия проток би било безпрецедентно и трудно за Иран, казват анализаторите.

Техеран може да обмисли и по-леки ответни мерки,

добавиха те, включително атаки срещу танкери и тормоз над търговски кораби. Силите на хусите в Йемен, подкрепяни от Иран, могат да възобновят отделно атаките срещу корабите в Червено море.

Всяка от тези стъпки би повишила застрахователните премии и би отблъснала корабособствениците от Персийския залив, което потенциално би намалило количеството петрол от Саудитска Арабия, Кувейт и други производители, което може да достигне световните пазари.

Десетки танкери промениха курса си в събота. Някои потърсиха убежище в Катар и Обединените арабски емирства, докато други избягваха изцяло региона. Брокерите заявиха, че натоварен супертанкер, нает от Shell, който трябваше да пресече пролива Хормуз, е спрял, докато друг се е втурнал през пролива по пътя си към Южна Корея.

Иран е голям производител на петрол и през 2024 г. е изпомпвал малко над 5 милиона барела на ден, според Energy Institute, британска индустриална асоциация. Това би направило Иран петият по големина производител в света. Общите световни доставки възлизат на около 107 милиона барела дневно.

Непосредственото въздействие на ударите на САЩ върху цените на петрола може да не стане ясно до неделя вечерта, нюйоркско време, когато се възобновява търговията с фючърси на Брент. След спада през миналата година, цените са се повишили с 19% през 2026 г.

Преди това е насрочена среща на Организацията на страните износителки на петрол. Анализаторите очакваха картелът, воден от Саудитска Арабия, да се споразумее в неделя да увеличи производството от април. Конфликтът обаче може да накара ОПЕК да обмисли по-голямо увеличение на производството или да го ускори, за да гарантира глобалните доставки и да стабилизира пазара.

Траекторията на цените на петрола е важна за инфлацията,

защото влияе върху цените на бензина и допринася за транспортните, производствените и логистичните разходи в цялата икономика. Ако суровият петрол скочи до 100 долара за барел, това може да добави 0,6 до 0,7 процентни пункта към средната глобална инфлация, според Capital Economics.

Това би усложнило задачата на Федералния резерв и други големи централни банки, които през последните години намалиха лихвените проценти, като се основаваха на предположението, че най-лошото от инфлацията след пандемията вече е минало, пише The Wall Street Journal.

Икономиките на Близкия изток вероятно ще понесат най-големи щети. Те не само са силно зависими от енергията, но и близостта им до конфликта означава, че са изправени пред затваряне на въздушното пространство и прекъсване на ежедневната търговия. Израел, чиято икономика се сви след конфликта с Иран миналата година, е особено уязвим.

Има няколко фактора, които биха могли да забавят покачването на цените на петрола.

Голяма част от глобалното търсене на петрол през миналата година дойде от усилията на Китай да натрупа запаси. Ако цените скочат, Пекин може да преустанови тези стратегически покупки.

Междувременно, в очакване на удари, Иран и други производители се втурнаха да изнасят колкото се може повече петрол, а рафинериите в Азия ускориха покупките си. Арабските държави също са засилили сигурността около алтернативните маршрути за суров петрол и са подготвили паралелни вериги за доставки, според представители на Персийския залив.

Саудитска Арабия, най-големият износител на петрол в света, активира спешен план за увеличаване на износа до най-високото ниво за почти три години в случай на смущения на пазара, според представители на ОПЕК. Кралството, което отговаря за по-голямата част от петрола, преминаващ през Ормуз, също изпрати повече суров петрол за съхранение в чужбина.

Както Саудитска Арабия, така и Обединените арабски емирства разполагат с тръбопроводи, които позволяват част от износа им на петрол да заобикаля Ормуз. Въпреки това, според Американската администрация за енергийна информация, по-голямата част от петрола, който преминава през пролива, няма алтернативни маршрути за износ.