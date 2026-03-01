IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кремъл: Системите за анализ и спиране на Европа се провалиха

Великобритания и Франция работят активно за предоставяне на Украйна на ядрена бойна глава

01.03.2026 | 16:15 ч. 24
Снимка: БГНЕС/ EPA

Действията на Европа показват, че много от нейните системи са отказали, включително тези за стабилност, ситуационен анализ и спиране. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред кореспондента на „Вести“ Павел Зарубин на фона на съобщенията за евентуален трансфер на ядрени оръжия в Киев.

„Много системи на европейския континент отказаха, включително спирачни и стабилизиращи системи, както и системи за анализ на ситуацията“, отговори той на въпроса дали тази ситуация показва провал на инстинкта за самосъхранение в западните страни, предава ТАСС.

Пресслужбата на руската Служба за външно разузнаване (СВР) съобщи по-рано, че Великобритания и Франция работят активно за предоставяне на Украйна на ядрена бойна глава и системи за доставяне. Според информация, с която СВР разполага, това включва тайно прехвърляне на европейски компоненти, оборудване и технологии на Украйна в този район.

