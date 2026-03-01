Защо САЩ и Израел удариха Иран точно сега?

Израелското и американското военно разузнаване отдавна наблюдаваха и чакаха рядка възможност: висши политически и военни лидери в Иран да проведат среща, на която да могат да бъдат убити всички наведнъж.

Денят най-накрая дойде в събота.

Разследващите офицери бяха идентифицирали не само една среща, а три, заявиха израелски официални лица. И бяха набелязали върховния лидер аятолах Али Хаменей, най-висшия вземащ решения и духовен лидер на Иран.

Моментът беше толкова уникален, че американски и израелски военни самолети нанесоха удари в пълна светлина. Израелски самолети хвърлиха 30 бомби върху комплекса на Хаменеи, оставяйки го изгорен и разрушен.

Израел също така заяви, че е убил редица други висши политически и военни служители, включително Али Шамхани, висш съветник по сигурността на Хаменей; Мохамад Пакпур, командир на мощната Ислямска революционна гвардия; и министъра на отбраната Амир Насирзаде.

Атаките отново подчертаха възможностите на израелските разузнавателни служби и способността им да хващат враговете си в уязвимо и неподготвено състояние.

„Всички очакваха целта в полунощ, когато е тъмно“, каза Амос Ядлин, бивш шеф на израелското военно разузнаване, добавяйки, че Израел е нанесъл удара късно през нощта в началото на изненадващата си атака срещу Иран през юни миналата година. Атаката при дневна светлина, каза той, „беше тактическа изненада“.

Иранската държавна телевизия съобщи, че Хаменей е бил убит в събота. Смъртта на аятолаха слага край на повече от две години война, в която Израел уби и най-висшите лидери на „Хамас” и „Хизбула”, косвено ускори падането на режима на Асад в Сирия и създаде най-тежката криза за иранския режим в половинвековната му история на власт.

Но тя също така бележи началото на период на несигурност и възможна нестабилност, който тревожи другите правителства в Персийския залив, и разкрива амбицията за промяна на режима, която доведе до разочароващи неуспехи за предишните американски администрации. Президентът Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху насърчиха иранците да се въстанат и да поемат контрола над страната си. Малко активисти или анализатори казват, че има ясен път за това.

Иран отвърна с удари по цели не само в Израел, но и в целия Персийски залив,

с експлозии в Дубай, Бахрейн и Катар – страни, които обикновено не са въвлечени във войните в региона. Израелската противовъздушна отбрана пресече ракети над северната част на Израел, Тел Авив и Йерусалим.

Израел и САЩ заявиха, че продължават да нанасят удари. Официални представители заявиха, че те могат да продължат с пълна сила в продължение на дни.

В навечерието на кампанията израелските военни лидери, включително най-висшият генерал, шефът на въздушните сили, шефът на военното разузнаване и директорът на Мосад, летяха до Вашингтон, за да планират офанзивата. Нетаняху се срещна с Тръмп през декември в клуба Mar-a-Lago на президента във Флорида, където публично се споразумяха, че военни действия ще бъдат оправдани, ако Иран продължи с ядрената си програма и програмата си за балистични ракети, и се срещна с него отново в началото на февруари в Белия дом.

Междувременно израелското разузнаване събираше цели в Иран и ги споделяше със САЩ, заявиха израелски официални лица.

Нестабилното управление на иранското правителство стана ясно с избухването на протести, които започнаха в края на декември и бързо се разпространиха в цялата страна. Тръмп предупреди, че ще се намеси, ако Иран убие протестиращи, и беше на път да разпореди удари в средата на януари, но съветниците му го убедиха, че САЩ нямат достатъчно огнева мощ в региона, пише The Wall Street Journal.

Тръмп разпореди най-голямото натрупване на американска огнева мощ в Близкия изток за последните две десетилетия, изпращайки два самолетоносача, около дузина разрушители и множество модерни изтребители в моретата и базите около Иран.

В същото време президентът поднови дипломатическите преговори, като заяви, че предпочита да сключи споразумение, отколкото да атакува. Американският екип постави строги изисквания – Иран трябва да демонтира ядрените си съоръжения, да предаде запасите си от уран и да се откаже от обогатяването на уран, нито едно от които не беше приемливо за Иран.

Иран изглеждаше отворен за компромиси, които в миналото беше отхвърлял категорично.

Но едно от последните му предложения щеше да остави Иран с хиляди модерни центрофуги и да му позволи да обогатява уран до 20% – далеч над първоначалните ограничения за ядрената програма на Иран съгласно ядреното споразумение от 2015 г.

Тръмп се свърза по телефона в четвъртък с двамата си пратеници, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, заявиха американски официални лица. Те му съобщиха, че преговорите са се провалили: Техеран не е склонен да прекрати обогатяването на уран или да демонтира ракетната си програма, заявиха официалните лица.

Това допълнително потвърди пред Тръмп, че му остава само една възможност, заявиха служителите. САЩ също разполагаха с информация, че Иран обмисля да атакува американски цели, преди Тръмп да разреши ударите, заяви високопоставен служител на администрацията, добавяйки чувство на спешност към решението на президента. Жертвите и щетите за американските интереси щяха да бъдат по-големи, ако САЩ не бяха предприели първи действие, заяви високопоставеният служител.

Атаката започна малко преди 10:00 часа сутринта иранско време с огромни вълни от ракети и самолети. До вечерта около 200 израелски изтребители бяха ударили близо 500 различни цели в най-голямата единична въздушна кампания в историята на Израел, заяви израелската армия.

Американските сили нанесоха удари по стотици свои цели и се защитиха от стотици ирански ракетни и дронови атаки.

Израелските удари бяха насочени към високопоставени служители и ракетните способности на Иран, докато американските атаки бяха насочени към ракетната инфраструктура и военни цели, заявиха запознати с въпроса.

Успоредно с ударите Израел нанесе на Иран мащабни кибератаки, насочени към медии и телефонни приложения, с послания, призоваващи иранците да се въстанат срещу правителството си, заявиха запознати с въпроса.

Израел хакна приложение, което помага на мюсюлманите да следят времето за молитва и се използва широко в Иран, като го накара да изпраща послания, призоваващи иранските въоръжени сили да дезертират и казващи на населението, че „помощта е пристигнала“.