Четири кораба са атакувани в Ормузкия проток

Четири атаки срещу кораби в Ормузкия проток и околността в морската зона бяха потвърдени в неделя, едната от които е била на кораб под гръцки флаг. Корабът принадлежи на компания, базирана във Вулиагмени, пише „Катимерини”.
Корабът, OCEAN Electra, е бил ударен от дрон или ракета. Няма съобщения за пострадали или значителни щети и корабът продължава към безопасно пристанище.
По-рано корабът Skylight, плаващ под флага на Палау, също е бил ударен на около пет морски мили от брега на Оман. Корабът е бил изоставен от екипажа си и са съобщени четирима ранени. Skylight е бил под санкции на САЩ.
Корабът MKD Vyon е бил ударен в 11:50 ч. в неделя край бреговете на Оман. Корабособственикът обяви смъртта на член на екипажа, който е бил заклещен в машинното отделение.
Hercules Star, плаващ под испански флаг, е бил ударен на 20 морски мили от брега
на Обединените арабски емирства. Няма информация относно този инцидент.
Международната морска организация (ИМО) съветва корабите да избягват засегнатата зона.
В събота гръцкото министерство на корабоплаването посъветва корабите под гръцки флаг да проявяват максимална бдителност и да избягват Персийския залив, Оманския залив и Ормузкия проток.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.