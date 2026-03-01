IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 83

Четири кораба са атакувани в Ормузкия проток

Един под гръцки флаг

01.03.2026 | 21:43 ч. Обновена: 01.03.2026 | 21:43 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Четири атаки срещу кораби в Ормузкия проток и околността в морската зона бяха потвърдени в неделя, едната от които е била на кораб под гръцки флаг. Корабът принадлежи на компания, базирана във Вулиагмени, пише „Катимерини”.

 Корабът, OCEAN Electra, е бил ударен от дрон или ракета. Няма съобщения за пострадали или значителни щети и корабът продължава към безопасно пристанище.

По-рано корабът Skylight, плаващ под флага на Палау, също е бил ударен на около пет морски мили от брега на Оман. Корабът е бил изоставен от екипажа си и са съобщени четирима ранени. Skylight е бил под санкции на САЩ.

Корабът MKD Vyon е бил ударен в 11:50 ч. в неделя край бреговете на Оман. Корабособственикът обяви смъртта на член на екипажа, който е бил заклещен в машинното отделение.

Hercules Star, плаващ под испански флаг, е бил ударен на 20 морски мили от брега

на Обединените арабски емирства. Няма информация относно този инцидент.

Международната морска организация (ИМО) съветва корабите да избягват засегнатата зона.

Свързани статии

В събота гръцкото министерство на корабоплаването посъветва корабите под гръцки флаг да проявяват максимална бдителност и да избягват Персийския залив, Оманския залив и Ормузкия проток.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Ормузкия проток Иран кораби петрол
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem