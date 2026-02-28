IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 83

Иран спря петролния трафик през Ормузкия залив

Протокът е най-важният маршрут за износ на петрол в света

28.02.2026 | 20:03 ч. Обновена: 28.02.2026 | 20:11 ч. 11
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Служител от военноморската мисия на Европейския съюз (ЕС) Аспидес заяви, че корабите получават УКВ предаване от Иранската революционна гвардия, казвайки, че „на нито един кораб не е позволено да преминава през Ормузкия проток“.

Протокът е най-важният маршрут за износ на петрол в света, който свързва най-големите производители на петрол от Персийския залив, като Саудитска Арабия, Иран, Ирак и Обединените арабски емирства, с Оманския залив и Арабско море, пише Ройтерс.

Свързани статии

Служителят, пожелал анонимност, заяви, че Иран не е потвърдил официално подобна заповед. Техеран от години заплашва да блокира тесния воден път в отмъщение за всяка атака срещу Ислямската република.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Ормузкия залив Иран петрол
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem