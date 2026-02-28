Иран спря петролния трафик през Ормузкия залив

Служител от военноморската мисия на Европейския съюз (ЕС) Аспидес заяви, че корабите получават УКВ предаване от Иранската революционна гвардия, казвайки, че „на нито един кораб не е позволено да преминава през Ормузкия проток“.

Протокът е най-важният маршрут за износ на петрол в света, който свързва най-големите производители на петрол от Персийския залив, като Саудитска Арабия, Иран, Ирак и Обединените арабски емирства, с Оманския залив и Арабско море, пише Ройтерс.

Служителят, пожелал анонимност, заяви, че Иран не е потвърдил официално подобна заповед. Техеран от години заплашва да блокира тесния воден път в отмъщение за всяка атака срещу Ислямската република.