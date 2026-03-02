IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Иран е извършил ракетни удари по канцеларията на Нетаняху

На прицел е бил и щабът на командващия военновъздушните сили на Израел

02.03.2026 | 13:46 ч. Обновена: 02.03.2026 | 16:16 ч. 79
Снимка: архив, БГНЕС

Иранските Гвардейци на Революцията обявиха, че са извършили ракетни удари, насочени срещу офисите на израелския премиер Бенямин Нетаняху, както и срещу щаба на командващия военновъздушните сили на Израел, предаде Франс прес.

"На прицел бяха взети канцеларията на престъпния премиер на ционистския режим (Израел, бел. АФП) и щабът на командващия военновъздушните сили на режима", се казва в комюникето на Гвардейците, разпространено от информационна агенция Фарс.

При атаката са били използвани ракети "Хейбар", се уточнява в текста.
(БТА)

Иран ракетни удари Израел Бенямин Нетаняху
