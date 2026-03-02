Чуков: Целта на цялото мероприятие беше да се "обезглави" Иран

Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Али Лариджани oтхвърли възможността за всякакви преговори със САЩ. Американците и Израел пък се заканиха да продължат с нанасянето на удари по Иран.

По думите на международния анализатор Боян Чуков и едната, и другата страна има определени американо-израелски план график. ”Едните твърдят, че това ще продължи 4 дни, други твърдят, че може да продължи до 4 седмици в зависимост от това дали се изпълнява предварителен набелязаният план. Целта на цялото мероприятие беше да се "обезглави" Иран и да дойдат нови управляващи, удобни на САЩ и Израел”, коментира Чуков в предаването “България сутрин”.

Боеприпасите на САЩ, позицията на Европа

"В Иран има много мощна опозиция, която е либерална, но и тези, които са на власт, са изключително силни. Въпросът е от американска страна доколко имат боеприпаси. Говори се, че имат за седмица. Този наратив върви от 1980 г., че Иран е на 2 седмици от получаване на ядрено оръжие", допълни международният анализатор.

Близкият изток отдавна се готви за подобни събития - по линия на ООН има разработени планове за бежански лагери от 2-3 години и са поръчани и доставен контейнери в Китай.

"Както Иран, така Израел и САЩ пипат по-внимателно, отколкото се предполага. Ако американците искаха да сринат Иран, да са го направили многократно. Много по-големият проблем е как светът ще обмисли понятието "многополюсен свят". Европа в цялата работа подглася на Израел и САЩ. Всеки мисли какво ще стане като приключи конфликтът и започне война за влияние", обясни Чуков пред Bulgaria ON AIR.

Анализаторът е на мнение, че страната ни ще бъде засегната, но по отношение на петрола.

"България трябва да избере много ясна позиция, но това може да стане само с много интелигентен елит. Американците си имат план и правят схемата за района и България", коментира Чуков.

Гледайте видеото с целия разговор.