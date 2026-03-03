IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия се похвали, че е превзела още две села в Украйна

Най-ожесточени са сраженията за Покровск, Константиновка и Гуляйполе

03.03.2026 | 21:00 ч. 34
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Снимка: БГНЕС/ЕРА

От тази сутрин до 16 ч. (и българско време) днес на украинска територия са били регистрирани 42 сражения с руската армия, каза Генералният щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитиран от Укринформ.

В редовната сводка пише, че най-ожесточените боеве са били на три направления - Покровското и Константиновското в източната Донецка област и в района на град Гуляйполе в съседната Запорожка област, на югозапад.

ГЩ на ВСУ увери, че украинските отбранителни сили удържат фронтовата линия и нанасят значителни загуби на врага.

Министерството на отбраната на Руската федерация, от своя страна, съобщи днес за още две превзети села в Източна Украйна, предаде ТАСС.

Едното е Бобилевка в североизточната Сумска област, на границата с Русия. Другото е Веселянка в югоизточната Запорожка област, на петнайсетина километра югоизточно от регионалния административен център град Запорожие, който е под украински контрол.

Твърденията и на двете страни в конфликта не са проверени по независим път.

Тагове:

украйна война русия
