IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 140

Новият директор на Столичен автотранспорт е Павлин Коджахристов

Досегашният шеф инж. Николай Неделков поема направление “Околна среда”

04.03.2026 | 18:07 ч. 11
БГНЕС

БГНЕС

Павлин Коджахристов встъпва в длъжност като директор на Столичния инспекторат, считано от днес, съобщиха от Столичната община, цитирани от БТА.

Назначението е в резултат на административна промяна в структурата на Общината. Досегашният директор на Инспектората - инж. Николай Неделков, пое поста на заместник-кмет в направление “Околна среда“.

През последната година Павлин Коджахристов е зам.-директор на Столичния инспекторат и участва пряко в организацията на контролната дейност на институцията. В този период Инспекторатът отчете две последователни години с рекорден обем на проверки, съставени актове и наложени санкции на територията на София.

Контролната дейност беше насочена основно към нарушенията в системата за управление на отпадъците, нерегламентираното изхвърляне и замърсяването на публични пространства. Успоредно с това беше засилена координацията с районните администрации и други институции, а сигналите от граждани бележат значителен ръст. Като част от ръководството на Инспектората Коджахристов има роля в организацията на проверките на терен, координацията между отделните контролни звена и прилагането на санкционната дейност на институцията.

Свързани статии

Павлин Коджахристов е експерт в областта на сигурността с над 30 години опит на ръководни позиции, посочват още от СО. Той е доктор по криминология и главен асистент към Юридическия факултет на Русенския университет, с дългогодишен преподавателски опит като хоноруван лектор в редица български висши училища.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Павлин Коджахристов Столичен автотранспорт Столична община Николай Неделков Околна среда Надежда Бобчева
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem