Черно море и Арда поделиха точките на "Тича"

Черно море и Арда не успяха да си вкарат гол и завършиха 0:0 в мач от 24-ия кръг на Първа лига. Черно море остава на петото място във временното класиране с 37 точки, а Арда е на седмото място с 32 пункта. Домакините все още нямат победа през пролетния дял от първенството.

Преди началото на мача с едноминутно мълчание бе почетена паметта на починалия наскоро легендарен вратар Георги Велинов, който е носил и екипа на Черно море.

Двата отбора изиграха много слабо първо полувреме, в което почти не създадоха голова ситуация. Единственото по-сериозно положение бе за гостите в 31-ата минута, когато Бирсент Карагарен стреля опасно от границата на наказателното поле, леко вляво, но топката премина над вратата на Черно море.

В 50-ата минута домакините можеха да открият резултата. Топката бе изчистена от наказателното поле на Арда, а Николай Златев с удар от воле стреля, но вратарят Анатолий Господинов успя да избие в корнер. В 53-ата минута Берк Бейхан засече с глава топката на първа греда след центриране от корнер, но тя премина встрани от вратата. В 55-ата минута Джелал Хюсеинов от гостите върна непремерено топката към вратаря Анатолий Господинов, който се наложи да играе с ръце, за да не влезе тя във вратата. Съдията отсъди двоен удар и целият отбор на Арда се нареди на голлинията, заедно с няколко играчи на домакините. При последвалия в 58-ата минута непряк свободен удар от границата на вратарското поле Асен Дончев стреля, но виновникът за ситуацията Джелал Хюсеинов успя да изчисти топката с глава.

В 66-ата минута Серкан Юсеин стреля опасно от около 20-тина метра, но топката попадна в ръцете на вратаря Пламен Илиев. В 76-ата минута Бирсент Карагарен стреля от пряк свободен удар по диагонал отляво, но топката премина над вратата на домакините. В 78-ата минута Селсо Сидни стреля опасно от около 25 метра, но вратарят Анатолий Господинов внимаваше и успя да избие топката в поредния ъглов удар. В 89-ата минута Бирсент Карагарен стреля опасно от десетина метра, но вратарят Пламен Илиев успя да избие топката с една ръка. Притичалият Патрик Луан вкара топката във вратата, но беше в засада и голът не беше признат.