Украински специалисти по дронове ще помагат в Близкия изток

Украинска делегация, състояща се от военнослужещи и секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана Рустем Умеров, се отправя към региона на Персийския залив, за да помогне за защитата на човешки живот и стабилизирането на ситуацията на фона на ескалацията, дължаща се на иранските удари, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски, предаде Укринформ.

По думите на Зеленски Киев изпраща три екипа с цялото им нужно оборудване в помощ на защитата от ирански атаки с дронове "Шахед".

"Това са екипи от професионалисти, разполагащи с цялото им необходимо оборудване. Трите екипа тази седмица ще посетят различни страни. Първите държави, в които ги изпращаме съгласно сключените споразумения, са Катар, Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия“, каза Зеленски пред журналисти.

По-рано Укринформ предаде, че САЩ са поискали от Украйна специализирана подкрепа в борбата с дроновете "Шахед".

Киев е получил общо 11 искания за съдействие в областта на сигурността от съседни на Иран държави, от европейски страни и от САЩ, включително за подкрепа при отбраната срещу атаки с "Шахед", предаде БТА.