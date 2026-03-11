Сок за успокояване на стомаха

Въпреки че е известен най-вече с това, че насърчава здравето на очите поради високото си съдържание на бета-каротин, ползите на този сок се простират и до храносмилателната система – да, познахте – това е сокът от моркови! В продължение на векове морковите се използват в народната медицина за успокояване на стомаха и подобряване на храносмилането. Защо той може да помогне на стомаха ви?

Успокоява възпалението и подпомага заздравяването

Едно от най-забележителните свойства на сока от моркови е способността му да успокоява раздразнената стомашна лигавица. Морковите са богати на антиоксиданти, особено бета-каротин, който тялото превръща във витамин А.

Витамин А е от съществено значение за растежа и възстановяването на епителните тъкани, включително лигавиците, които покриват стомаха и червата. Ако страдате от състояния като гастрит или киселини, противовъзпалителните съединения в сока от моркови могат да помогнат за успокояване на възпалението, намаляване на дискомфорта и позволяване на стомашната лигавица да заздравее естествено.

Балансира стомашната киселина

Сокът от моркови притежава алкално-образуващи свойства. Това означава, че след като се усвои, той помага за балансиране на нивата на pH на тялото чрез неутрализиране на излишната киселинност. За хора, страдащи от киселинен рефлукс, лошо храносмилане или хиперацидност, изпиването на чаша сок от моркови може да осигури бързо облекчение.

За разлика от пикантните или киселинни храни, които предизвикват производството на киселина, естествените захари и минерали в морковите помагат за тонизиране на стомашните мускули и регулиране на секрецията на стомашни сокове, предотвратявайки усещането за парене, свързано с висока стомашна киселина.

