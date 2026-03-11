Германия използва антинацистки закон, за да разследва критик на... Хитлер

Ако някой не е сигурен какво мисли германският колумнист Райнер Цителман за Адолф Хитлер, достатъчно е да прочете анотации към книгите му за нацистката икономическа доктрина.

Освен че нарича Хитлер "един от най-големите престъпници в човешката история", Цителман твърди на повече от 1000 страници, че диктаторът е бил пламенен антикапиталист, който се е противопоставял на всичко, което е направило Запада приятен и проспериращ.

Изглежда, че това е останало незабелязано от берлинската полиция, която е започнала наказателно разследване срещу автора за препубликуване на украински туит, в който се отбелязват прилики между президента Путин и Хитлер.

Обидният детайл - лента със свастика с изображение на Хитлер - уж е нарушил следвоенен закон, който забранява използването на лозунги и символи, свързани с нацистите и други "антиконституционни" групи, забранени в Германия.

68-годишният Цителман е третият виден коментатор, разследван по този закон през последните пет месеца, в това, което той и други критици характеризират като репресии срещу свободата на словото, които често преминават границата на абсурда.

"Допреди няколко години левицата се опитваше да свали либералите и консерваторите с така наречената култура на отмяна", казва той, цитиран от The Times. "След като този подход вече не работеше, сега се прави чрез открити репресии."

В продължение на много години обширният апарат от правила, определящи какво хората могат и не могат да казват публично, не привличаше особено внимание извън Германия. Това се промени преди година, когато Джей Ди Ванс, американският вицепрезидент, осъди грубото използване на закони за речта на омразата от страна на властите в тирада на Конференцията по сигурността в Мюнхен.

Цителман, който е борбен либерал за свободния пазар и категорично отхвърля десния екстремизъм и авторитаризма, смята, че Ванс е бил прав.

"Климатът се промени", отбелязва той. "Многобройни проучвания в Германия показват, че все повече хора чувстват, че вече не могат да изразяват открито мнението си. В миналото хората просто се страхуваха да не бъдат оклеветени като десни екстремисти, но днес се страхуват, че полицията може да се появи на вратата им."

Преследванията за словесни престъпления рязко се увеличиха през последните няколко години. Миналата година полицията разследва 6246 случая на предполагаеми словесни обиди срещу политици по скандалния член 188 от Наказателния кодекс, който предвижда присъди до пет години затвор.

Полицията е претърсила домовете на мъж, който е нарекъл министъра на вътрешните работи на провинцията Хамбург "глупак", и друг, който се е подигравал на федералния министър на икономиката като "глупак". Миналия месец полицията е образувала дело срещу пенсионер, който е описал канцлера Фридрих Мерц като Пинокио.

Случаят "Цителман" хвърли светлината на прожекторите върху друга категория престъпления, известна като раздел 86а. Той е предназначен да пресече прославянето на нацизма и други забранени групи, като Хамас. Но той все по-често се използва като оръжие срещу отделни лица от техните политически опоненти, които могат да ги докладват на властите с няколко кликвания чрез онлайн портали, които би трябвало да са насочени към крайната десница.

Броят на осъдителните присъди за "пропагандни престъпления", включително по член 86а, се е увеличил с 57% само през 2024 г., от 19 905 на 31 229. Първата кауза célèbre през последните месеци беше тази на Норберт Болц, 72-годишен медиен изследовател и десен коментатор.

През октомври полицията посети Болц в дома му в Берлин и го разпита за туит, в който той се е подиграл на ляв вестник, като е цитирал сатирично нацисткия пропаганден лозунг Deutschland, erwache (Германия, събуди се).

Миналата седмица стана ясно, че Ян Флайшхауер, известен консервативен писател, е бил разследван за шеговито използване на същата фраза в дискусия в подкаст за новото младежко крило на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия".

Вчера делото беше приключено и 63-годишният Флайшхауер беше оправдан, но остана озадачен.

"Дали държавата е загубила ума си? ... Преоткриваме редица правни параграфи, които бяхме забравили", пише Флайшхауер в блога си. "Те бяха без значение, защото свободата на словото се тълкуваше по такъв начин, че бихте могли да пренебрегнете съществуването на тези параграфи."

Цителман е изправен пред наказателно производство, защото е ретуитнал публикация в социалните мрежи на украински, която оприличава настояването на Путин, че териториалното му разширяване ще спре до Украйна, на обещанията на Хитлер, че собствените му реваншистки амбиции ще бъдат задоволени с анексирането на Чехословакия през 1938 г.

На теория законът позволява на журналисти, историци и други да използват нацистки символи, когато анализират исторически или текущи събития, особено когато е ясно, че самите те не искат да имат нищо общо с нацизма.

Не е ясно защо берлинската полиция не е приложила това изключение към Цителман.

"Първоначалната цел на раздел 86а беше да се предотврати разходката на хора с ленти със свастика или да викат "Хайл Хитлер", казва той. "Но сега са обект на нападки либерали, които са явни противници на националсоциализма. В моя случай Хитлер служи като негативен предупредителен пример, който може да се използва за аналогия. Имам впечатлението, че член 86а се използва срещу критично настроени журналисти и учени, а това очевидно не е било предназначението му."