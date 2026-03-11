Медведев се загрижи за работните места, ИИ ги заплашва

Нерегулираното развитие на изкуствения интелект може да доведе до значително увеличение на глобалната безработица. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев описа тази възможност в статия за списание „Експерт“ .

„Широко разпространеното използване на изкуствен интелект заплашва работните места на милиони хора и в резултат на това създава предпоставки за експоненциален растеж на безработицата и нарушаване на международните вериги на разделение на труда“, каза той, посочвайки една от заплахите, породени от нерегулираното развитие на изкуствения интелект, пише ТАСС.

Нобеловият лауреат по икономика Робърт Шилер подчерта, че автоматизацията и дигиталната икономика ще доведат до масивна структурна безработица, която все още не може да бъде адекватно оценена, припомни Медведев. Той добави, че друга заплаха е хакването на критични процеси от хакери.

„Вече виждаме перспективата изкуственият интелект да поеме контрол над мащабни производствени процеси, които използват критични технологии, както и върху институции на високо ниво като холдингови компании и дори цели икономически сектори. И при определени условия това може да представлява глобални рискове, по-специално хакерски атаки срещу критична инфраструктура“, смята Медведев.