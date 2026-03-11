IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Медведев се загрижи за работните места, ИИ ги заплашва

И при определени условия това може да представлява глобални рискове

11.03.2026 | 19:52 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ EPA

Нерегулираното развитие на изкуствения интелект може да доведе до значително увеличение на глобалната безработица. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев описа тази възможност в статия за списание „Експерт“ .

„Широко разпространеното използване на изкуствен интелект заплашва работните места на милиони хора и в резултат на това създава предпоставки за експоненциален растеж на безработицата и нарушаване на международните вериги на разделение на труда“, каза той, посочвайки една от заплахите, породени от нерегулираното развитие на изкуствения интелект, пише ТАСС.

Нобеловият лауреат по икономика Робърт Шилер подчерта, че автоматизацията и дигиталната икономика ще доведат до масивна структурна безработица, която все още не може да бъде адекватно оценена, припомни Медведев. Той добави, че друга заплаха е хакването на критични процеси от хакери.

„Вече виждаме перспективата изкуственият интелект да поеме контрол над мащабни производствени процеси, които използват критични технологии, както и върху институции на високо ниво като холдингови компании и дори цели икономически сектори. И при определени условия това може да представлява глобални рискове, по-специално хакерски атаки срещу критична инфраструктура“, смята Медведев.

Медведев Русия ИИ
