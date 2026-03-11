Костадинов със сигнал в ДАНС срещу Йотова за държавна измяна

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов е подал сигнал в ДАНС срещу президента Илияна Йотова и бившия претседател на Народното събрание Наталия Киселова.

Пред журналисти той обяви, че става дума за "държавна измяна" заради думите им по повод 83-тата годишнина от спасяването на българските евреи.

Според него те са обвинили "българската държава за депортацията на еврейско население в територии, които са били временно освободени и частично администрирани от българската администрация по време на Втората световна война в тогавашна Югославия и тогавашно Кралство Гърция".

Костадинов обвини Йотова и Киселова в едновременно координирана акация и безпрецедентна атака.

Стигнало се е до там, че Костадинов е звъннал на Крум Зарков, лидерът на БСП, но той не му е вдигнал и не му е върнал обаждане. Затова е изпратил писмо. Лидерът на "Възраждане" обаче не е оптимист, че ще получи отговор.

"Недопустимо е това, което се случи вчера", каза Костадинов.