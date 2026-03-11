IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Костадинов със сигнал в ДАНС срещу Йотова за държавна измяна

Поводът е думите им за 83-тата годишнина от спасяването на българските евреи

11.03.2026 | 12:48 ч. 70
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов е подал сигнал в ДАНС срещу президента Илияна Йотова и бившия претседател на Народното събрание Наталия Киселова. 

Пред журналисти той обяви, че става дума за "държавна измяна" заради думите им по повод 83-тата годишнина от спасяването на българските евреи.

Според него те са обвинили "българската държава за депортацията на еврейско население в територии, които са били временно освободени и частично администрирани от българската администрация по време на Втората световна война в тогавашна Югославия и тогавашно Кралство Гърция".

Костадинов обвини Йотова и Киселова в едновременно координирана акация и безпрецедентна атака.

Стигнало се е до там, че Костадинов е звъннал на Крум Зарков, лидерът на БСП, но той не му е вдигнал и не му е върнал обаждане. Затова е изпратил писмо. Лидерът на "Възраждане" обаче не е оптимист, че ще получи отговор.

"Недопустимо е това, което се случи вчера", каза Костадинов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ДАНС Илияна Йотова Възраждане Костадин Костадинов сигнал Наталия Киселова
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem