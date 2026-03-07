Няколко торнада удариха централната част на САЩ.поне осем загинали

Торнада преминаха през централната част на САЩ, оставяйки осем загинали и най-малко дузина други ранени, съобщиха властите.

Четирима души загинаха в щата Мичиган в Средния Запад. Шерифската служба на окръг Бранч съобщи, че торнадо е ударило района близо до Юниън Сити в южен Мичиган в петък, убивайки трима души и ранявайки 12.

На около 80 километра на запад, служители в окръг Кас съобщиха, че един човек е загинал и „няколко са ранени“, след като торнадо удари района. Властите в окръга съобщиха, че редица дървета са паднали върху пътища и сгради, а над 500 души са без ток. Губернаторът на Мичиган Гретхен Уитмър заяви в петък вечерта, че активира щатски център за извънредни операции, „за да координира всички действия на място при тежкото време в югозападен Мичиган“.

В щата Оклахома екстремното време доведе до четири смъртни случая късно в четвъртък и петък, а хората се събуждаха в събота със сцени на разрушения и загуби в няколко града в щата.

„Суровото време удари окръг Мейджър снощи и трагично отне живота на майка и дъщеря“, публикува губернаторът на Оклахома Кевин Стийт в X. Шерифът на окръг Окмулги Еди Райс заяви в изявление, че двама души са загинали при торнадо, което удари град Бегс в петък вечерта.